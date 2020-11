Se billedserie Hos Bog & idé i Hørsholm har ejerne investeret 200.000 kroner i nyt nummersystem, som gør det nemmere og mere coronatrygt for både kunder og personale. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Butik bruger formue på corona-sikkerhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Butik bruger formue på corona-sikkerhed

Med en sekscifret investering i et nyt nummersystem kan der passes ekstra godt på kunder og ansatte her under corona-krisen, oplyser Bog & idé-direktør Peter Bergman

Hørsholm - 27. november 2020 kl. 06:25 Kontakt redaktionen

Med flere store handelsdage - de netop overståede 'Black Days' og ikke mindst julehandlen - er det vigtig for Bog & idé, at kunderne kan være corona-trygge, når de handler i forretningen i Gågaden. Samtidig skal personalet også trygt kunne komme på arbejde.

Det er baggrunden for, at Peter Bergman, direktør og indehaver af Bergman Bog&idé ApS, nu har investeret 200.000 kroner alene i Hørsholm-butikken i et helt nyt nummersystem, der både skal sprede kunder ud i butikken, styre køen ved kasserne samt en give en bedre og mere tryg kundeoplevelse. Systemet kendes fra apotekerne.

"Vores tanke og idé med dette ekstra tiltag er, at vores kunder skal kunne komme i vores butikker og trygt cirkulere rundt i vores butik og foretage deres indkøb og enten straks eller undervejs på sin indkøbstur gå til nummerstanderen og trække et nummer for at blive ekspederet ved kassen", fortæller Peter Bergman i en pressemeddelelse.

Klik og afhent-knap Resultatet skulle gerne blive, at køen ved kasserne bliver begrænset og med mulighed for at holde mere afstand samt en generel hurtigere ekspeditionstid.

"De kunder, der har handlet i vores web-shop, vil også med fordel kunne tage 'Klik og afhent'-nummer og hurtigt få deres varer udleveret. Det begrænser kø og opholdstid i butikken," tilføjer Peter Bergman.

Samlet set investerer Bergman Bog&idé ApS en halv million kroner i det nye system i alle deres tre Bog & idé/Legekæde-butikker, henholdsvis i Helsingør, Frederikssund og Hørsholm.

Peter Bergman, direktør og indehaver af Bergman Bog&idé ApS, der driver tre Bog & idé/Legekæden-butikker i henholdsvis Hørsholm, Helsingør og Frederikssund. Pressefoto

relaterede artikler

Max under pres: Bagedysten var den store drøm for mig 25. november 2020 kl. 17:22

Familieejet virksomhed springer ud som gazelle 25. november 2020 kl. 04:48