Se billedserie En landinspektør har banket farverige pæle i jorden på det stykke af Hanne Lis Ryes grund, hvor Hørsholm Kommune har planer om at bygge en buslomme. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Buslomme foran liebhaver-ejendom skaber ballade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Buslomme foran liebhaver-ejendom skaber ballade

På Sjælsmarkvej har Hørsholm Kommune planer om at anlægge en buslomme foran en liebhavergrund. Det er grundens ejer ikke interesseret i. Hun ønsker at bibeholde sin grund, som den er.

Hørsholm - 04. februar 2021 kl. 05:06 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Da Hanne Lis Rye og hendes mand i 2009 købte en liebhaverejendom på Sjælsmarkvej med en tilhørende grund på 8780 kvadratmeter, var det de smukke omgivelser og den fredfyldte natur med store egetræer, der trak. Men snart er freden forbi, og flere af egetræerne er snart fortid.

For står det til Hørsholm Kommune, skal der i forbindelse med etableringen af den kommende dobbeltrettede cykelsti langs Sjælsmarkvej anlægges to nye busstoppesteder med buslomme. Det fremgår af referatet fra det kommunalbetyrelsesmøde, der blev afholdt i slutningen af september 2020. Som planen ser ud, kommer de to buslommer til at ligge foran Hanne Lis Ryes ejendom på hver sin side ad vejen. Og buslommen ind mod Hanne Lis Ryes grund huer ikke liebhavergrundens ejer.

Hun vil gerne beholde sin grund, som den er.

- Jeg er dybt ulykkelig over, at træerne på den forreste del af min ejendom skal fældes. Det er dem, der holder mig skærmet for trafikken, efterskolen overfor og larmen fra skolens boldbane, siger Hanne Lis Rye og tilføjer, at et af de egetræer, der står ud mod Sjælsmarkvej, er over 100 år gammelt.

Artiklen fortsætter under billedet.. Hvis den nye buslomme på Sjælsmarkvej skal ligge foran Hanne Lis Ryes ejendom, kræver det, at flere træer bliver fældet, og at niveauforskellen på grunden bliver udjævnet. Foto: Allan Nørregaard

I starten af december fik Hanne Lis Rye et brev fra Center for By og Miljø, hvor der stod, at en landinspektør ville komme og måle op til en ny buslomme på det stykke af hendes grund, der ligger ud mod Sjælsmarkvej. I december kom landinspektøren forbi og markerede det område, der skal bruges til buslomme.

- Jeg har slet ikke villet gå her. Jeg bliver så indebrændt og ked af det, siger Hanne Lis Rye om det stykke jord, der er blevet afmærket med kulørte landmålerpinde.

Ejendommen taber værdi Fra liebhavergrunden og op til Sjælsmarkvej er der ligeledes en væsentlig niveauforskel. Det betyder, at niveauforskellen skal udjævnes, før der kan blive bygget en buslomme. Buslommen kommer ifølge Hanne Lis Rye til at ligge med udsigt ind over hækken til ejendommen. Det bekymrer ejendommens ejer.

Hanne Lis Rye fortæller, at to liebhavermæglere uafhængigt af hinanden har vurderet, at hendes ejendom står til at tabe omkring en til halvanden million kroner i værdi, hvis den forreste del af grunden bliver inddraget til busstoppested og buslomme.

- Jeg står måske også og skal sælge en dag, og så pynter sådan et busstoppested ikke ligefrem.

Hørsholm Kommune er endnu ikke nået frem til, hvad de berørte lodsejere skal tilbydes i kompensation. Det oplyser Louise Hvingtoft Hansen, der er projektleder på den dobbeltrettede cykelsti og de to buslommer.

- Det er noget, vi skal i dialog med de implicerede lodsejere om, men som udgangspunkt anvender vi markedsværdien, siger projektlederen og tilføjer, at kommunen har i sinde at bevare de store egetræer ved de nye buslommer og begrænse antallet af træer, der skal fældes.

Kan buslommen ligge et andet sted? De kommende buslommer vil primært blive brugt af efterskoleelever fra Sportsefterskolen Sjælsølund, som ligger skråt overfor Hanne Lis Ryes ejendom. Hanne Lis Rye undrer sig over, hvorfor den nye buslomme foran hendes ejendom ikke kan placeres omkring 150 meter længere nede ad vejen i retning mod rundkørslen og Istedrødvejen.

- Det er væsentlig billigere at bygge et busstoppested der. Terrænnet er mere jævnt, og der generer man jo ingen, påpeger hun.

Hanne Lis Rye foreslår, at man i stedet bygger buslommen omkring 120 meter længere nede ad vejen, hvor den i følge hende ikke vil genere nogen. Foto: Allan Nørregaard

Men den idé tvivler projektleder Louise Hvingtoft Hansen på.

- Det kan jeg ikke se, er en løsning, fordi så kommer dem, der skal bruge buslommen, til at gå langs med vejen. Sjælsmarkvej er en meget trafikeret vej, og det vil være farligt, siger hun og fortsætter:

- Årsagen til, at vi placerer buslommen, hvor vi gør, det er jo for at skabe sikrere trafikale forhold på Sjælsmarkvej og for at sikre efterskoleeleverne.

Men den forklaring køber Hanne Lis Rye ikke. Hun mener, at der kan anlægges en sti fra efterskolen og hen til den alternative placering, så efterskoleeleverne kan nå sikkert frem.

- Havde det været et plejehjem, der lå overfor, havde det været en anden sag. Men det er en efterskole for sportsfolk. De kan godt klare at gå et lille stykke.

Om det er muligt at anlægge en sti fra efterskolen og hen til den alternative placering til buslommen, som Hanne Lis Rye foreslår, ønsker projektlederen ikke at kommentere på.

- Jeg kontakter Hanne, og så sætter vi et møde op og tager en snak om det, siger Louise Hvingtoft Hansen.

relaterede artikler

Meyer går ombord i bogstaverne 03. februar 2021 kl. 13:14

Tavshed omkring PH Park deler politikere 02. februar 2021 kl. 14:54