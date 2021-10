Se billedserie Minimumsnormeringer i daginstitutioner fra næste år, tolærer-ordning og et grønt aftryk. Det er blandt andet indholdet i det budgetforlig, som Hørsholm Kommune præsenterer onsdag, men hvor kommer pengene fra? Det ser vi nærmere på her. Foto: Sophus Soelberg/Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Budget: Her kommer pengene fra

Der er en række betydelige områder, hvor Hørsholm Kommune har fundet pengene til at skabe det budgetforlig, som blev underskrevet onsdag. Blandt andet skæres der i penge til administration, konsulenter og på en række centrale områder. Besparelserne vil med sikkerhed føre til stillingsnedlæggelser.

Hørsholm - 01. oktober 2021 kl. 08:03 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Onsdag fremlagde partilederne i Hørsholm Kommunalbestyrelse budgettet for årene 2022 til 2025, hvor man blandt andet jublede over 185 millioner til de fysiske faciliteter på kommunens skoler og daginstitutioner, der vil blive tilført over seks år.

I budgettet, der er vedtaget af 18 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvor kun Liberal Alliance står udenfor, bliver der tilført penge til flere områder, hvor særligt børn og unge tilgodeses.

- Som Børne- og Skoleudvalgsformand må jeg sige, at det er svært at få armene ned, lød det i den forbindelse fra Svend Erik Christiansen (S).

Også de ældre i kommunen er der fundet penge til, og det jublede Venstres Ann Lindhardt over da budgettet blev underskrevet:

- På ældreområdet har vi kæmpet for en genopretning efter de tidligere års budgetter, og her er der blevet lagt 20 millioner kroner ind i budgetkorrektioner til et stigende antal ældre. Der kommer også en opnormering af aftensygeplejersker til 420.000 kroner om året og det er vi glade for, sagde hun blandt andet.

Pengene kommer dog et sted fra. Her ser vi nærmere på, hvordan Hørsholm Kommune har fundet de 16 millioner kroner om året på kommunens drift, som sikrer, at Hørsholm Kommune lever op til økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Grønthøstermodellen For at spare på kommunens drift, har man blandt andet tilbagerullet prisfremskrivninger fra 2021 til 2022, og det betyder, at man fastholder en række budgetter på de beløb, de har lydt på i 2021 uden at tage hensyn til, at priser og lignende kan stige i 2022.

Ser man eksempelvis Børne- og Skoleudvalgets budgetter, skulle der tilføres yderligere cirka 1,4 millioner kroner i 2022 for at levere den samme service som i 2021, men de penge vil ikke blive tilført området. På den måde kan man ved at fastholde budgetterne skabe en besparelse på de 1,4 millioner kroner. Den største post er i den sammenhæng Social- og Seniorudvalget, hvorfra kommunen tilbageruller prisfremskrivninger - eller med andre ord skal spare - for 2,6 millioner kroner.

Der spares for i alt 5,5 millioner blandt udvalgenes budgetter gennem prisfremskrivninger.

Prisfremskrivninger fordelt på udvalg:

Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret - 293.000 kroner.

Børne- og Skoleudvalget -1.393.500 kroner.

Social- og Seniorudvalget - 2.629.500 kroner.

Sundhedsudvalget - 91.700 kroner.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget -112.000 kroner.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 534.300 kroner.

Økonomiudvalget - 442.000 kroner.

Administration skal beskæres Kommunen har også valgt at se nærmere på udgifterne til administration på rådhuset.

Det gælder specifikt administrationen på rådhuset, hvor der skal spares for 3,5 millioner kroner om året fra 2022 og i de kommende år. Det vil resultere i stillingsnedlæggelser, men om det også betyder afskedigelser er det endnu for tidligt at svare på. Her peger man i budgetaftalen på, at stillingsnedlæggelserne skal ske ved en effektivisering af opgaveløsningen.

Medarbejdere skal have mindre sygefravær Samtidig vil kommunen spare på udgifterne til eksterne konsulenter og andre leverandører. Her har man fundet tre millioner kroner i 2022 og hvert år frem til 2025.

Man budgetter samtidig med, at kommunens medarbejdere skal have mindre sygefravær.

- Et øget ledelsesmæssigt fokus kombineret med igangsætning af de nødvendige initiativer og indsatser lokalt på den enkelte arbejdsplads, forventes at kunne øge medarbejdernes tilstedeværelse og afspejle dig i et lavere sygefravær – særligt korttids sygefraværet, skriver aftaleparterne således i budgetaftalen.

Lykkes det at nedbringe sygefraværet, forventer politikerne at kunne reducere lønomkostningerne med 500.000 kroner i 2022, én million kroner i 2023, to millioner kroner i 2024 og tre millioner kroner årligt fra 2025 og frem.

Hele budgetaftalen for 2022-2025 kan læses på Hørsholm Kommunes hjemmeside. Her kan alle læse, hvad forligspartierne har prioriteret at give penge til og hvad der reduceres. Kommunens samlede driftsbudget er på ca. 1,5 milliard, hvoraf mange udgifter er lovbundne udgifter til eksempelvis pensioner og ydelser.

Budgettet vedtages endeligt den 11. oktober 2021 i Kommunalbestyrelsen.

