Budget: 185 millioner til skoler og daginstitutioner

Minimumsnormeringer i daginstitutioner fra næste år, tolærer-ordning og et grønt aftryk. Det er blandt andet indholdet i det budgetforlig, som Hørsholm Kommune præsenterer onsdag. Alle undtagen én er med.

Hørsholm - 29. september 2021 kl. 17:27 Af Sophus Zarrs Soelberg

18 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer i Hørsholm Kommune stiller sig bag det nye, brede budgetforlig for årene 2022 til 2025, der præsentes onsdag. Budgettet byder blandt andet på et løft til byens skoler til en pris af 185 millioner kroner, indfasning af minimumsnormeringer i kommunens daginstitutioner og øget fokus på miljø.

Det fortæller politikerne blandt andet om det budget, som Konservative, Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Socialkonservative onsdag skrev under på. Det er kun Liberal Alliances Jakob Nybo, der ikke er med i budgetforliget.

- Jeg er glad for, at 18 ud af 19 er med. Jeg er meget stolt af, at vi har indgået det her budgetforlig, siger borgmester Morten Slotved (K) indledningsvist, da budgettet underskrives.

Stort løft til skoler Politikerne er med det nye budget enige om at fortsætte et løft af dagtilbudsområdet og tilfører derfor ekstra midler til medarbejdere. Det resulterer blandt andet i, at man allerede i 2022 kan indføre minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

- Vi kommer i mål med minimumsnormeringer allerede fra næste år, og det har været en hård kamp. Vi har løftet området løbende, og fra maj næste år indføres der minimumsnormeringer i vores dagtilbud i Hørsholm, fortæller Maj Allin Thorup (K), da budgettet præsenteres. Der tilføres to millioner kroner i 2022 og 3 millioner kroner årligt fra 2023 og frem til minimumsnormeringer i kommunens dagtilbud.

Samtidig fremhæver Maj Allin Thorup (K), at der sættes et trecifret millionbeløb af til de fysiske miljøer på skoler og i daginstitutioner.

- Vi sætter over seks år 185 millioner kroner af til bedre fysiske rammer på både skoler og daginstitutioner. En del af pengene går til en ny institution på Alsvej, fortæller hun.

Venstre jubler over tolærer-timer Også Venstres Ann Lindhardt fremhæver børneområdet, hvor hun mener, at Venstre har sat et markant aftryk.

- På børneområdet er vi rigtig glade for normeringerne, og vi har kæmpet for, at der ville komme en tolærer-ordning, så der kommer to lærere i 0-klasserne. På den måde sikrer vi, at man kan styrke eleverne allerede fra de møder ind på skolen, og det er vi glade for i Venstre, siger hun med henvisning til de tolærertimer, der indføres i alle 0-klasser.

Der afsættes i den forbindelse midler til flere tolærertimer i indskolingen. Nærmere bestemt drejer det sig om 100.000 kroner i 2022 og 1.5 millioner kroner årligt fra 2023 og frem. Midlerne skal bidrage til, at skoleelever får en god start på indlæring i de små klasser og en god og tryg start på skolelivet, da det vil kunne forebygge udfordringer i de sene klassetrin.

S glæder sig over løft De øgede midler til folkeskolerne vækker desuden glæde hos Svend Erik Christiansen (S).

- Som børne- og skoleudvalgsformand må jeg sige, at det er svært at få armene ned. Vi har fået så meget til børneområdet, at vi kan fortsat levere de bedste resultater i forhold til trivsel og faglighed. I og med at vi sætter 185 millioner kroner af til at bygge skolerne om, kommer skolernes indretning til at passe med det høje faglige niveau, vi allerede har, siger han og opsummerer:

- Daginstitutionerne bliver moderniseret, skolerne får nye læringsmiljøer, som passer til de nuværende undervisningskrav, og alle udearealer bliver gennemgået, lyder det fra udvalgsformanden.

Skygge over økonomien Viceborgmester Henrik Klitgaard (R), der er formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Hørsholm Kommune, starter med at rose kommunens borgere, da de har givet et bedre økonomisk udgangspunkt, end man turde håbe på.

- Da vi gik ind i forhandlingerne, stod covid-19-situationen i forhold til ledighed som en skygge over kommunens økonomi, og jeg kan i dag sige, at jeg som formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget glæder mig utrolig meget over, ledigheden nu nærmer sig niveauet inden covid-19. Det gør faktisk, at vores kassebeholdning er væsentligt styrket i forhold til det, som vi så mod, da forhandlingerne startede. Det skyldes i høj grad, at Hørsholm Kommunes borgere er meget ressourcestærke og selvhjulpne, siger han og fortsætter:

- Jeg glæder mig over, at der har været råd til at vi fortsætter vores bymidte-samarbejde med erhvervslivet, så vi kan styrke detailhandlen og vores bymidte. Det er der sat 500.000 kroner af til det og 300.000 i årene frem. Derudover har vi sat penge af til en innovationsfestival. Det gjorde vi i budgetforliget sidste år, men vi har sat yderligere 200.000 kroner af til det, så vi i alt bruger en halv million kroner på projektet til at starte med, siger viceborgmesteren og tilføjer, at innovationsfestivalen vil blive afholdt i 2022. Ideen er erhvervslivet, interesseorganisationer og fonde på længere sigt skal drive festivalen, så det bliver en tilbagevendende begivenhed.

Genopretning på ældreområdet Fra Dansk Folkepartis Glen Madsen lyder det, at partiets deltagelse i budgetaftalen beror på, at man omsider har påbegyndt det løft af ældreområdet, som Glen Madsen har efterspurgt.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at det har været svært for Dansk Folkeparti at være med tidligere, men vi er meget tilfredse med den genopretning, der er på ældreområdet. Dansk Folkeparti har fået genindført klippekorts-ordningen for ældre i hjemmeplejen, og det betyder, at de ældre igen får noget selvbestemmelse i forhold til den hjælp, de modtager. Det er vi glade for, ligesom vi er glade for løftet til børneområdet, lyder det fra Glen Madsen, der også gerne havde set en modernisering og opgradering af svømmehallen, hvad der dog ikke blev plads til i budgettet.

I budgettet for 2022 til 2025 er der flere nye tiltag på Ældreområdet. Der afsættes blandt andet 300.000 kroner årligt til en indsats mod ensomhed, 420.000 kroner årligt til en opnormering af aftensygeplejen i hjemmeplejen, ligesom klippekorts-ordningen, der lader ældre selv disponere over 30 minutters hjælp hver uge, genindføres for borgere, som er visiteret til hjemmepleje.

Handler om at være med Thorkild Gruelund (Q), der står bag partiet Socialkonservative, lægger vægt på, at han har prioriteret indflydelse.

- Det her er ikke et socialkonservativt budget, men det var det bedst opnåelige, siger han og fortsætter:

- Det er vigtigt for Socialkonservative, at vi får et lille løft til aftensmåltiderne på plejehjemmene. Det er noget, som pårørende og medarbejdere har fortalt mig, er et af de svage punkter, fortæller Thorkild Gruelund og henviser til, at der årligt er sat 700.000 kroner af til en opnormering af personale i forbindelse med aftensmåltider på byens plejehjem.

Et grønt budget Afslutningsvist fremhæver Jan H. Klit (K), der er formand for Miljø- og Planlægningsudvalget, at budgettet er så grønt, som det kan lade sig gøre.

- Vi har et meget grønt aftryk på budgetforliget. Oprensning af vandløb, klimaplaner, CO2-reduktioner og energioptimering samt grøn indkøbspolitik er blandt de tiltag, der gør budgettet så grønt, som det kan blive, siger han og fortsætter:

- En lille ting, jeg er glad for, er at vi har fundet penge til vintertjenesten. Vi har fået henvendelser fra mange den forløbne vinter, og vi må erkende, at vi har skåret området for dybt tidligere. Derfor er jeg glad for, at økonomien nu kommer til at hænge sammen, siger Jan H. Klit (K), der også er formand for Tryghedsudvalget. I kraft af sidstnævnte understreger han, at man fortsætter arbejdet med Bo Trygt for at nedbringe mængden af indbrud i kommunen.

Hele budgetaftalen for 2022-2025 kan læses på Hørsholm Kommunes hjemmeside. Her kan alle læse, hvad forligspartierne har prioriteret at give penge til og hvad der reduceres.