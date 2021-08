Stig Grenov trækker nu KristenDemokraterne nu af af det tekniske valgforbund med de borgerlige partier i Hørsholm ved kommunalvalget den 16. november. Det politiske spænd med Nye Borgerlige er ganske enkelt for stort, fastslår han.

Bryder med nyt valgforbund: Det er ikke foreneligt

Udtrædelsen sker efter udmeldinger fra et af valgforbundets partier, som ganske enkelt er for langt fra KristenDemokraternes politiske holdninger.

KristenDemokraterne i Hørsholm træder nu af det borgerlige valgforbund, de indgik med fem andre blå partier for halvanden måned. Det meddeler partiets spidskandidat og tidligere landsformand Stig Grenov i en pressemeddelelse.

KristenDemokraterne har samtidig det standpunkt, at Hørsholm skal løfte sin del af flygtningebyrden, og der er ifølge Stig Grenov også her et for stort politisk spænd.

"Vores politiske målsætning om at styrke børne- og ældreområdet og tage socialt ansvar er ikke foreneligt med de massive skattelettelser som bl.a. Nye Borgerlige senest har meldt ud," meddeler Stig Grenov.

Tager ansvar for uskønt forløb

KD står dermed alene i valgkampen, og det borgerlige valgforbund til kommunalvalget den 16. november består nu af Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, SocialKonservative og Venstre.

"Som spidskandidat påtager jeg mig ansvaret for i sin tid at have indgået aftalen og det uskønne forløb," siger Stig Grenov i den udsendte pressemeddelelse.

Han understreger, at der intet personligt ligger i beslutningen, og KristenDemokraterne ønsker fortsat at kunne samarbejde med ethvert parti de måtte være enige med i en given sag.