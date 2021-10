Fredag nåede Lindy Hoppers Hørsholm og Tine Bonita Laursen (th) målet: 100 likes til borgerforslaget om et dansegulv i Hørsholms byliv. Nu skal politikerne se på det i næste måned. Privatfoto Foto: Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Brød igennem lydmuren: Nu kommer dansegulvet på dagsordenen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brød igennem lydmuren: Nu kommer dansegulvet på dagsordenen

Endnu et borgerslag nået i mål, da Lindy Hoppers Hørsholm i dag fik det ønskede like nr. 100

Hørsholm - 08. oktober 2021 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Glæden var stor i dag hos Tine Bonita Laursen, formand for Lindy Hoppers Hørsholm.

For netop i dag brød foreningen igennem 'lydmuren' med deres ønske om at få kommunalbestyrelsen til at forholde sig til borgerforslaget om et danseguld i Hørsholms byliv.

Lod fodterapeuten være - Det er helt fantastisk, siger Tine Bonita Laursen, der i eftermiddag lod fodterapeut være fodterapeut og ilede over gaden til Ugebladets redaktion for at fortælle den glade nyhed.

Lindy Hoppers Hørsholm var de allerførste til at lægge et borgerforslag op på Borgerlab den 5. august og havde dermed tre måneder til at samle de 100 likes, som er nødvendige for at få kommunalbestyrelsen til at behandle en sag.

I byrådet i november I går skrev vi her på sn.dk, at der manglede ni stemmer for at nå de 100 - og det mål blev så nået i dag - og foreningen kan regne med, at foslaget bliver behandlet på kommunalbestyrelsesmødet i november.

Linde Hoppers ønsker med deres forslag, at der bliver anlagt et dansegulv et sted i byen, hvor borgerne kan mødes til dans i alle afskygninger og andre bylivsaktiviteter. Det er det andet borgerforslag, der har nået den nødvendige opbakning siden kommunen indførte det ny forum i august. Det første var et forslag fra den hedengangne biografforening om at etablere et springvand i Dronningedammen.

relaterede artikler