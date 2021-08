Smarteyes gør klar til at åbne butik i Hørsholm Midtpunkt torsdag den 12. august - kædens 14. af slagsen i Danmark. Foto: Fred Jacobsen

Brilletrængsel: Nu kommer der endnu en optiker til byen

Smarteyes åbner butik i Hørsholm Midtpunkt - den 8. af slagsen i byen

Hørsholm

Der er købekraft, og der er mange ældre borgere.

To gode forudsætninger for at være i optikerbranchen i en by som Hørsholm.

Den analyse køber optikerkæden Smarteyes helt ind på og åbner torsdag den 12. august en butik i Hørsholm Midtpunkt, som er kædens anden butik i Nordsjælland og den 14. i alt i Danmark.

"Hørsholm har et godt opland, og vi har gode erfaringer med at lægge vores butikker, hvor der konkurrenterne også er," fortæller Per Lund, der er butikschef i indkøbscentrets ny optikerforretning.

FAKTA Smarteyes blev grundlagt i Sverige i 2007 og har 80 butikker i Sverige, Tyskland og Sanmark

Kæden kom til Danmark i 2013

Butikken i Hørsholm Midtpunkt er kædens 14. danske butik

Byens optikere:

Unik Optik, Hørsholm Midtpunkt

CrossEye, Hovedgaden

Louis Nielsen, Hovedgaden

Synoptik, Hovedgaden

Poul Stig, Hovedgaden

Thiele, Hovedgaden

Øjenlægens Optik, Rungsted

Smarteyes, Hørsholm Midtpunkt Når hverken Per Lund eller optikerkæden som sådan ikke får nervøs mave af at rykke ind i en by, hvor en hurtig optælling fortæller, at der er syv i forvejen, så forklarer han det med Smarteyes' koncept.

Designer selv "Vi er ikke bundet op af kendte mærker. Vi designer og producerer selv vores stel og alle stel koster det samme."

Butikschefen beskriver forretningen som "den ikke allerbilligste", men at deres dyreste stel alligevel er billigere end den kendte lavcpris-konkurrents dyreste. Og helt naturligt mener Per Lund, at hans brillestel er smartere end konkurrenternes.

Ny brillegarderobe Smarteye oplyser i en pressemeddelelse, at de vil åbne med et brag. Der vil således være halv pris på det hele fra torsdag til søndag, og til den heldige vinder af en åbningskonkorrenced er der en helt ny brillegarderobe: Tre valgfire briller.

Derud over kan man komme forbi butikken og blive stylet kvit og frit og få taget et billede af sig selv af en professionel fotograf.