Brandvæsnet rydder op efter sammenstød

To biler er mandag kørt sammen i krydset ved Kammerrådensvej og Rungstedvej. Efterfølgende måtte den ene bil bugseres væk, da den ikke var til at flytte.

Man forsøgte først at flytte bilen væk fra kørebanen med håndkraft, men folkene fra Nordsjællands Brandvæsen måtte give op og tilkalde en vogn til at bugsere personbilen væk, efter en personbil og en varebil mandag var kørt ind i hinanden ved krydset mellem Kammerrådensvej og Rungstedvej i Hørsholm.

Jimmy Andersen, der er indsatsleder i Nordsjællands Brandvæsen, oplyser, at der er tale om en el-bil, der automatisk lukker ned, når den er involveret i et uheld, og at det derfor ikke var muligt at flytte på bilen, da uheldet først var ude. Han fortæller samtidig, at trafikken kører igen, og at bilen vil blive bugseret væk omkring klokken 15.30 mandag.