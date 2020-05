Brand i villa

- Ingen kom til skade ved branden, men det er en større brandmæssig indsats der sættes i gang for at slukke ilden, ligesom politiet er ude for at spærre af, fortæller vagtchef Christian Kobbernagel, Nordsjællands Politi. Mistanken går i første omgang på brugen af en ukrudtsbrænder som brandårsag.