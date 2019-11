Se billedserie Både Mortens Slotveds far og døtre flankerede den stolte borgmester, da han bød velkommen til sin fødselsdagsreception på Hørsholm Rådhus. Mens borgmesterens trykkede hænder, fik resten af familien en bid og lid at drikke. Foto: Allan Nørregaard

Borgmesteren blev fejret med stil

Hørsholm - 05. november 2019 kl. 18:33

Gaverne til borgmesteren strakte sig over flere meter, talerne stod i kø, og der blev både grint og lavet sjov, da Hørsholms borgmester Morten Slotved (K) blev fejret på Hørsholm Rådhus tirsdag.

Borgmesterens hang til kød og manglende appetit på salat spillede en gennemgående rolle til receptionen, ligesom hans jyske dialekt, der stammer fra Brørup, også blev bemærket fra flere kanter.

Det var viceborgmester Henrik Klitgaard (R), der stod for at arrangere fødselsdagsreceptionen, og han var også den første taler.

- Borgmestre har det med at blive bykonger. Nogle gange presser de endda deres ting igennem, forklarede viceborgmesteren, inden han fortsatte:

- Man siger dog, at tryk avler modtryk, og derfor er jeg glad for, at du er så god til at give plads, lød det efterfølgende fra Henrik Klitgaard, der altså ikke mente, at Morten Slotved var blevet en bykonge. Tvært imod skulle han roses for sin samarbejdsvillighed, og det blev han.

- Nu håber jeg, at vi snart kan være julemænd igen i stedet for bedemænd, lød det afslutningsvist fra viceborgmesteren med henvisning til de store besparelser, som kommunalbestyrelsen har været tvunget til at finde gennem den seneste tid.

Kommunaldirektør Pernille Salamon tog efterfølgende ordet.

Hun havde været på rov på borgmesteren kontor, hvorpå hun havde fundet flere effekter, der sagde noget om borgmesteren.

Kommunaldirektøren kunne blandt andet fremvise en særdeles usmagelig lampe, ligesom hun havde hentet guldhjelmen fra Rungsted Seier Capitals seneste Danmarksmesterskab.

- Du fortalte mig engang, at du gerne vil have, at folk føler sig hjemme på dit kontor, og det siger noget om dig som borgmester, nævnte Pernille Salamon blandt andet.

Hun lovede efterfølgende, at det skulle være »første og sidste gang jeg stjæler noget fra dit kontor, Morten«, som hun sagde til borgmesteren i slutningen af hendes tale.

Også tidligere justitsminister og formand for Det Konservative Folkeparti Søren Pape Poulsen (K) var forbi tirsdagens reception. Han roste borgmester Morten Slotved for at være »positiv, konstruktiv, engageret, og rigtig god at holde møder med«.

Formanden nævnte yderligere om borgmesteren, at han var så »rap i replikken«, at man skulle tro, at han kom fra stenbroen.

- Tusind tak for indsatsen, lød det afslutningsvist fra Søren Pape Poulsen.

Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Lundshøj (S), der i Hørsholm kan klassificeres som værende en del af den yderste venstrefløj, omend han er socialdemokrat, roste ligeledes borgmesteren for hans vilje til at samarbejde, og borgmesteren kvitterede ved at give sin socialdemokratiske kollega et stort kram.

Kommunalbestyrelsesmedlem Ann Lindhardt (V) lagde blandt andet vægt, at hun og borgmesteren delte deres forkærlighed for kød - et tema, som var gennemgående ved receptionen.

Eller som kommunaldirektør Pernille Salamon formulerede det:

- Den der vegetarbølge hoppede du vist aldrig med på.

Til sidst i talerrækken tog borgmesteren selv ordet, og han takkede alle de fremmødte, ligesom han brugte lejligheden til at rose sine politiske kolleger og medarbejderne i kommunen.

Pølsehorn blev spist, vin drukket, og klapsalverne ville ingen ende tage.