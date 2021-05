Borgmester vil fremskynde genåbning

Tirsdag er det testkorrigerede incidenstal for Hørsholm kommune kommet under den magiske grænse på 250. Nu gælder det om at holde fast, lyder det fra borgmester Morten Slotved (K), der vil sætte fart på genåbningen.

- Nu gælder det om at holde fast. Næste skridt bliver at lægge pres på Erhvervsministeriet, så vi kan få genåbnet erhvervslivet. Vi kommer til at henvende os til erhvervsministeriet hurtigst muligt, så vi ikke behøver at vente syv dage, før vi kan genåbne erhvervslivet og idrætten, siger Morten Slotved (K) ovenpå tirsdagens positive resultat.

Samtidig forklarer borgmesteren, at der formentlig kan gives kompensation til at åbne hurtigere op end først antaget. Det kræver egentlig syv dage i træk med et testkorrigerede incidenstal på under 250, før nedlukningen af Hørsholm Kommune kan ophæves, men ved at henvende sig til Erhvervsministeriet håber borgmesteren, at der kan gives dispensation, så kommunen kan åbne tidligere.