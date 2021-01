Annette Wiencken har været med i toppen af lokalpolitik i Hørsholm siden 2010, hvor hun første gang blev valgt for Venstre. Nu er hun i den afgørende fase med at træffe en beslutning om at stoppe eller tage imod borgmester Morten Slotveds invitation og blive kandidat hos De Konservative. Arkivfoto Foto: Morten Timm/Lars Sandager Ramlow

Borgmester ude med snøren efter tidligere rival

Løsgænger Annette Wiencken har ikke afklaret sin politiske fremtid, men Konservative og borgmester Morten Slotved trækker i hende. Partiskifte er den ene af to muligheder, oplyser hun

Hørsholm - 06. januar 2021 kl. 10:50 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Hos borgmesterpartiet i Hørsholm arbejdes der på højtryk for at samle et slagkraftigt hold af kandidater til kommunalvalget om bare 11 måneder.

En af dem, Konservative gerne vil have med på holdet, er Venstres tidligere gruppeformand og stemmesluger Annette Wiencken.

For at gøre deres hoser grønne hos den forhenværende V-spidskandidat, har de blandt andet inviteret hende med på et af deres gruppemøder. Det bekræfter både borgmester Morten Slotved og hovedpersonen selv.

"Annette er meget velkommen hos os. Hun er en dygtig, arbejdsom og en ordentlig politiker," lyder skudsmålene fra Morten Slotved, der ikke finder det mærkeligt at invitere hende med på gruppemøderne.

"Ved at byde Annette Wiencken indenfor hos os kan hun opleve, hvordan det foregår og hvordan vi samarbejder internt," tilføjer borgmesteren.

Intern ballade Annette Wiencken forlod Venstre i november 2019 efter længere tids interne stridigheder i både byrådsgruppen og bestyrelsen. Siden har hun været løsgænger i Hørsholm Kommunalbestyrelse.

"Det var svært at forlade Venstre og en større modningsproces for mig, men jeg har endnu ikke besluttet mig for, hvad jeg gør politisk," oplyser den 63-årige lokalpolitiker, der ved valget i 2017 fik 1.157 personlige stemmer. To gange har hun været opstillet som Venstres borgmesterkandidat og ser meget positivt på Konservatives fremstrakte hånd.

Beæret over anerkendelse Jeg er både beæret og rørt over, at de gerne vil have mig med. Det ser jeg som en personlig anerkendelse, men jeg har ikke truffet afgørelsen endnu - og det sker nok først i løbet af foråret," meddeler Annette Wiencken og tilføjer, at hun har fået henvendelser fra næsten alle partier i kommunalbestyrelsen.

Siden bruddet med Venstre har hun har været i tænkeboks, og overvejelserne har hidtil kredset om tre muligheder: At stoppe i lokalpolitik, at stifte en ny liste eller melde sig ind i et andet parti.

To muligheder Nu er det skåret ned til to - idéen om at etablere en ny politisk liste er droppet. Ikke mindst fordi det ikke er gået særligt godt for dem, der tidligere har forsøgt sig med det.

Overfor Ugebladet afslører hun nu, at det altså er et spørgsmål om at takke af i politik efter tre valgperioder eller skifte den mørkeblå liberale jakke ud med de konservatives grønne.

Annette Wiencken er godt klar over, at et partiskifte også er noget, der kan blive straffet af vælgerne.

"Jeg er utrolig glad for det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen i Hørsholm, og jeg vil se på, hvor jeg mener, at jeg kan gøre en forskel. For mig handler det meget om at skabe et solidt borgerligt samarbejde. Det kan godt være, at vi slås i valgkampen, men bagefter mener jeg, at vi skal arbejde sammen for Hørsholms bedste. Alt det andet skaber uro og politikerlede," fastslår hun.

Med i ny gymnasielinje Ved siden af har 63-årige Wiencken også sit civile job som lærer på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium at bestride, og hun er meget involveret i arbejdet med at etablere skolens nye internationale gymnasielinje.

"Hvad det angår, så har jeg rigeligt at lave," slutter hun.

Det Konservative Folkeparti har opstillingsmøde med deres kandidater i løbet af foråret - og der vil vi få svaret på om den erfarne politiker har valgt at fortsætte.