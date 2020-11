Se billedserie Susie Wordenskjold Andreasen, sygeplejerske med klinisk specialfunktion, har stor erfaring med coronapodning. Her tester hun borgmester Morten Slotved, der kort efter får svaret på sin test. Foto: Morten Timm

Borgmester til test i nyåbnet coronaklinik: Så hurtig fik han svar

Hørsholms borgmester Morten Slotved var tirsdag med ved åbningen af det private Capa BioTech Testcenter i Rungsted og fik taget en næsetest. Læs om han var smittet

Hørsholm - 18. november 2020 kl. 17:56 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Nu behøver du ikke vente i dagevis for at få tid til en test og yderligere at par døgn for finde ud af om du er smittet med coronavirus. Både test og svar leveres nemlig på 15 minutter i det nyåbnede testcenter - Capa BioTech Testcenter - på Bolbrovej 95A i Rungsted.

Her har den lokale sygeplejerske Susie Wordenskjold Andreasen og hendes mand Christian Andreasen sammen med erhvervspartner Klaus Aamann, Rungsted, på under 14 dage fået godkendelserne i orden til områdets første private covid-19 testcenter.

Et felt som Klaus Aamann, direktør i firmaet Capa BioTech, allerede arbejder med i udlandet og i Danmark med store virksomheder, fx. Rockwool.

Prisen for en privat coronatest er 299 kroner.

Glad for tilbuddet Tirsdag eftermiddag var borgmester Morten Slotved inviteret til åbningen af klinikken, hvor han stillede sig til rådighed for en test.

"Jeg er rigtig glad for, at vi har fået sådan et tilbud i Hørsholm. Skal man ud at flyve i morgen eller har man været tæt på en smittet, så er det en fantastisk måde, at du på 15 minutter kan få svar på om du har corona - og til flyveturen kan du få styr på coronapasset," fortæller borgmesteren, inden han selv sætter sig til rette på stolen og lader Susie Wordenskjold Andreasens føre den lange vatpind op i det ene næsebor.

Den test vender vi tilbage til.

Selv ramt af corona Ifølge den 46-årige sygeplejerske kan deres test hjælpe med en hurtigere smitteopsporing fremfor at skulle vente i dage på resultatet.

"Det er måske fire døgn, hvor du reelt kan smitte andre. Det kan vi forhåbentlig forhindre med et hurtigt svar," siger Susie Wordenskjold Andreasen, der både under den første og nu anden coronabølge har arbejdet på Bispebjerg Hospital med en klinisk specialfunktion for nogle af de mest syge covid-19 patienter.

Hun var også selv en af de første i Danmark, der blev syg af corona lige efter nedlukningen i marts og oveni blev indlagt med åndenød.

Høj træfsikkerhed I flere sammenhænge har der været sået tvivl om de hurtige coroantest og en for stor fejlmargen.

"Det er også sandt, hvis de ikke udføres korrekt. Fuldstændig som hospitaltests gælder det for vores egne PCR tests, at de bliver udført korrekt og grundigt nok. Og det bliver de hos os," forsikrer hun og fortsætter:

"Jeg har stor erfaring med podning, og testen har en meget høj træfsikkerhed, når man følger forskrifterne for testen. Det helt afgørende er nemlig, at man kommer ind det rigtige sted i næsen, hvor man kan få nok materiale med ud," forklarer Susie Wordenskjold Andreasen.

Hun mener, at de fejltest, der har været omtalt i medieren, højst sandsynligt skyldes, at næsetesten ikke har været udført på den rigtige måde.

"Der er jo også fejlbehæftede test og falske negative i det offentlige," fastslår den lokale sygeplejerske, der stadig arbejder deltid på Bispebjerg Hospital.

Med åbningen af Capa Biotech Testcenter satser sygeplejerske Susie Wordenskjold Andreasen og direktør Klaus Aamann, begge bosat i Rungsted, at hjælpe med en hurtig afklaring af coronasmitte og deraf medvirke til at nedbringe smitten. Foto: Morten Timm

Uddannet personale For at kunne dække hele klinikkens åbningstid - mandag til fredag kl. 07-21 og lørdag-søndag kl. 08-18, har de fået specialuddannet et testpersonale på nu 11 personer, der alle er blevet certificeret af klinikkens virksomhedsansvarlige læge Christian Bang til at udføre testen korrekt.

Borgmester foretrækker ikke en mine under testen, der kun varer et øjeblik. Han kan dog ikke forhindre, at øjnene begynder at løbe i vand efter vatpindens vandring i næsen. Bare rolig... der hul gennem næsten og hele vejen ned til maven, beroliger Susie Wordenskjold Andreasen.

Små 15 minutter senere får Slotved resultatet: "Du har ikke corona..."

Selvom der flere vacciner er snart er klar på markedet, mener Capa BioTech-direktør Klaus Aamann, 54 år, ikke, at de hurtige test bliver overflødige foreløbig.

"Trods en vaccine vil der stadig være mange, der har behov for at få taget en test, så de kan være helt sikre i forhold til flyrejser og ophold i udlandet," vurderer han.

Efter sit eget sygdomsforløb oprettede Susie Wordenskjold Andreasen iøvrigt Facebook-gruppen "Covidramte med senfølger", der i dag har 8150 medlemmer.

På den hurtige PCR-test vises enten én eller to streger. En for negativ og to for positiv. Her er det borgmesterens test, der viser, at han ikke har corona. Foto: Morten Timm