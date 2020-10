Borgmester om mad til ældre: Det ser ikke rigtigt ud

- Det er noget, som hele kommunalbestyrelsen skal vide noget om. Det er Social- og Seniorudvalget, der skal sikre, at opgaven bliver løst, og vi skal sørge for, at kommunalbestyrelsen er med inde over, hvordan situationen bliver løst. Politisk er det her rigtig vigtigt. Vi kan ikke være tilfredse med, at maden ser sådan ud, slår borgmesteren fast, og understreger, at Social- og Seniorudvalget allerede er gået ind i sagen.

Den omtalte mad kommer fra den selvejende institution Omsorgscentret Breelteparken, som varetager Hørsholm Kommunes madservice. Plejecentret leverer mad til borgere, som er visiteret til madordning i eget hjem, og som ikke vælger at benytte et fritvalgsbevis i stedet.