Borgmester om Sjælsmark: Påbud viser utilstrækkelighed

Hørsholm - 31. juli 2019 kl. 05:47 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udrejsecenter Sjælsmark fik et påbud fra Arbejdstilsynet den 28. maj 2019, efter tilsynets medarbejdere var på et uanmeldt besøg i marts og et anmeldt besøg i april.

Medarbejderne har dagligt været udsat for høje følelsesmæssige krav i arbejdet, som er til fare for deres helbred. De risikerer at udvikle stress og stress-relaterede sygdomme som angst, depression og hjerte-kar sygdomme, fremgår det af påbuddet, som netmediet A4nu.dk har fået aktindsigt i.

Det får nu borgmester i Hørsholm Morten Slotved (K) til at reagere.

Han mener nemlig, at påbuddet viser det samme, som flere rapporter tidligere har vist.

- Nu har vi endnu en rapport, der viser, at forholdende - og især for børnene - ikke er tilstrækkelige på Udrejsecenter Sjælsmark. Havde det været en institution i Hørsholm Kommune, havde jeg ikke accepteret det. Den var blevet lukket, siger borgmesteren til Frederiksborg Amts Avis.

Kigger man på pædagogernes beskrivelser af deres arbejde, der ifølge A4nu.dk er omtalt i Arbejdstilsynets afgørelse, tegner der sig et billede af et voldsomt reaktionsmønster hos børnene.

Pædagogerne fortæller blandt andet om en episode, hvor en frustreret dreng hopper op på et langbord og laver karatespark mod en anden dreng, mens de andre børn er upåvirkede af situationen og spiser videre. Ifølge medarbejderne var det »en stærkt bekymrende adfærd at være vidne til«. De ansatte nævner også en anden episode, hvor »et barn slår et andet barn med en limpistol, fordi han ikke kan vente på, at det bliver hans tur«.

Ifølge borgmester Morten Slotved viser pædagogernes oplevelser det, som man gennem længere tid har sagt, og som også er slået fast i flere rapporter. Børnene på Sjælsmark har det ikke godt.

- Det viser sig igen og igen, at Udrejsecenter Sjælsmark ikke er et sted, hvor der er styr på tingene i forhold til børn. At medarbejderne også mistrives, er fordi det er så åbenlyst, at børnene mistrives. Jeg håber, at den nye regering tør tage konsekvensen og får lukket Udrejsecenter Sjælsmark, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Anne Mette Bjerregaard Pedersen fortæller til A4nu.dk, at Røde Kors i samarbejde med Udlændingestyrelsen har indsendt en ansøgning til Hørsholm Kommune om at udvide arealerne for centrets børnehave og fritidsklub, og derudover er antallet af pædagogiske medarbejdere blevet opnormeret med vikarer og tre faste stillinger.

En udvidelse af arealerne åbner nemlig op for, at man kan inddele børnene i mindre grupper, hvilket kan gøre det pædagogiske arbejde nemmere.

Borgmester Morten Slotved fortæller i den forbindelse til Frederiksborg Amts Avis, at man fra kommunens side er villig til at tage en dialog med centrets ledelse, men at han ikke ser en udvidelse af centrets fysiske rammer som en løsning på de problemer, som Udrejseventer Sjælsmark giver.

- Hvis det er det, der skal til, tager vi en dialog med dem om det. Men jeg tror simpelthen ikke på, at den institution bliver nogen positiv oplevelse af den grund. Det bliver en brandslukning, lyder det fra borgmesteren.