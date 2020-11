Med en stigende smitte i Hørsholm henvender borgmester Morten Slotved sig nu direkte til alle forældre med skolebørn med en klar opfordring: Tal jævnligt med jeres børn om, hvordan corona påvirker hverdagen. Arkivfoto

Borgmester med indtrængende corona-appel til forældre

Morten Slotved har i dag sendt et brev ud til alle forældre via Aula med en klar opfordring til at tale med deres børn og et budskab om at bryde coronasmitten, som især rammer børn og unge mellem 10 og 19 år

Hørsholm - 05. november 2020 kl. 16:01 Kontakt redaktionen

"Kære forældre med børn i Hørsholms skoler. Lad os stå sammen om at bringe smitten ned..."

Sådan indleder borgmester Morten Slotved (K) et forældrebrev, der i dag er sendt ud via skolernes intranet Aula.

Baggrunden er børn og unge i alderen 10-19 år er dem, der lige nu er blandt de mest smittede.

"Covid-19-smitten har desværre godt fat i Hørsholm Kommune og lige nu er vi blandt de 25 hårdest ramte kommuner i landet. Derfor skal vi sammen bryde smitten," meddeler Slotved og fortsætter:

"Jeg er borgmester i Hørsholm Kommune, men jeg er også far og vores opgave som forældre er at støtte større børn og unge i en corona-hverdag. Tallene viser, at smitten er spredt i byen og spredt på alder. Der er dog en tendens til, at Hørsholm-tallene følger en landsdækkende tendens, hvor det især er børn og unge mellem 10-19 år, der er ramt."

Klar opfordring "Vi gør alle det bedste, vi kan, og vi har alle et ansvar og en mulighed for at gøre noget. Min opfordring er klar: Tal jævnligt med jeres børn og unge om, hvordan corona påvirker hverdagen, og vær med til at vejlede dem når de har spørgsmål.

Smitte i fritiden I forbindelse med smitteopsporing kan Hørsholm Kommune se, at unge og børn smittes i sociale sammenhænge og i fritiden. Og det er også der, at vi bør sætte ind, fastslår Morten Slotved i forældrebrevet.

"Børn og unge møder, ligesom andre i samfundet, mange nye regler og restriktioner i hverdagen. Der er imidlertid ingen, der skal opgive en god og hyggelig hverdag. Men det kan alligevel være, at der er behov for at gøre tingene bare lidt anderledes."

"Jeg håber, alle vil bakke op, så vi sammen kan bryde smitten i Hørsholm Kommune. Det er nu, der skal sættes ind, for det gør en vigtig forskel," understreger borgmesteren.

Med brevet til forældrene følger også en række konkrete råd samt svar på hverdagens dilemmaer og fakta til større børn og unge om hverdagen i denne corona-tid.

