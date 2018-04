Se billedserie Trafikplanen for den statslige jernbane 2017-2032 rammer særligt Rungsted Kyst Station hårdt. Her varsles færre tog, og ifølge planen vil der kun køre tog fra Rungsted Kyst Station hver halve time med stop på henholdsvis Østerport og København H, ligesom der vil stoppe færre myldretidstog på stationen. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester kæmper imod færre tog til Rungsted

Hørsholm - 13. april 2018 kl. 06:49 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er varslet ændringer på Kystbanen, og det vil muligvis betyde færre tog på Rungsted Kyst Station. Men det er ikke med borgmester Morten Slotveds (K) gode vilje, skriver Frederiksborg Amts Avis fredag.

- Det er en udfordring, jeg vil tage op, siger Morten Slotved om trafikplanen for den statslige jernbane 2017-2032, som rammer særligt Rungsted Kyst Station hårdt.

Her varsles færre tog, og ifølge planen vil der kun køre tog fra Rungsted Kyst Station hver halve time med stop på henholdsvis Østerport og København H, ligesom der vil stoppe færre myldretidstog på stationen. Planen har netop været i høring, og i et brev til transportminister Ole Birk Olesen (LA) har Morten Slotved sammen med en række andre nordsjællandske borgmestre protesteret mod planerne.

- Der er to problematikker i denne her plan. For det første bliver Rungsted Kyst Station nedprioriteret, så der i ydertimerne kommer væsentligt færre tog, og for det andet vil det ikke længere være muligt at komme direkte til lufthavnen, siger Morten Slotved og fortsætter:

- Hvis man gør det umuligt for borgerne at komme ind til København med offentlig transport, betyder det også, at der vil komme mere biltrafik i hovedstaden, og det modarbejder intentionerne med offentlig transport. Der mangler i det hele taget sammenhæng i planen.

Borgmesteren er heller ikke i tvivl om, at ændringerne på Kystbanen vil have stor betydning for Hørsholm.

- Byen vil blive væsentligt dårligere serviceret, og der er en lang række borgere, som har brug for denne her transport. Det er også en af de vigtigste parametre for, hvor borgerne bosætter sig, siger Morten Slotved, der også har in mente, at kommunen planlægger et stort boligprojekt med flere hundrede boliger på Hospitalsgrunden.

- Jeg håber ikke, det vil få betydning for salget af boligerne på grunden, men folk kigger jo på den samlede pakke, når de leder efter et sted at bo. Det skal være attraktivt at bo i Hørsholm, og en af de ting, der gør kommunen attraktiv, er, at vi har to stationer og nogle stærke buslinjer ind til København, som de mange pendlere, vi har i kommunen, bruger for at komme på arbejde. Derfor er det meget vigtigt, at vi har nogle gode tilbud om offentlig transport, siger Morten Slotved.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis fredag.