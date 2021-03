Borgmester Morten Slotved mener, at kommuner med lave smittetal bliver taget som gidsler af regeringen, der burde lægge handlekraft til skoleåbning ud til den enkelte kommune. Foto: Morten Timm

Borgmester har fået nok: Lad os selv håndtere skoleåbning

"Vi er stærke decentralt, og i Hørsholm kan vi helt ned på skoledistrikt sagtens styre at få 5.-9. klasserne tilbage i skole," siger Morten Slotved

Hørsholm - 10. marts 2021 kl. 11:43 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

"Nu må det høre op. Lad os nu åbne skolerne for de ældste elever. At holde dem hjemme giver ikke længere mening - og lad nu kommunerne håndtere det".

Læs også: Markant fald i coronasmitten

Det mener Hørsholmborgmester Morten Slotved, der er både skuffet og frustreret over, at regeringen fortsætter den omfattende nedlukning - ikke mindst i Region Hovedstaden - på trods af lave smittetal i flere kommuner, herunder i Hørsholm, der tirsdag nåede et incidenstal på 20,2.

"Jeg føler, at regeringen kører en skræmmekampagne, og de i for høj grad har centraliseret magten. I stedet for at sidde centralt og kontrollere burde regeringen uddelegere til kommunerne og lade den enkelte kommune håndtere det her. Det mener jeg, at vi kan overskue bedre end når det sker fra centralt hold i regeringen. Vi er stærke decentralt og kan styre det her helt ned på skoledisktrikt og reagerer hurtigt på den enkelte skole, hvis der skulle opstå smitte," fastslår Morten Slotved.

Ingen smittespredning Han hæfter sig ved, at der overhovedet ikke er set nogen smittespredning efter 0. til 4. klasserne er vendt tilbage. Oveni har man nu fået vaccineret de mest udsatte og sårbare borgere mod corona.

"Vi har en teststrategi, og vi har også både kviktest og pcr-testcenter lokalt i Hørsholm. Så vi kan godt åbne skolerne fuldt på mandag," påpeger borgmesteren.

Lige nu har han svært ved at finde nogen argumenter til en fortsat fuld nedlukning af skolerne. I hvert fald i de mange kommuner, der har lave smittetal.

"Jeg synes også, at vi bliver taget som gidsler, når man slår alle kommunerne over en kam i en stor region som Region Hovedstaden og ikke kigger på de enkelte kommunes smittetal. Skoleelever er jo ikke dem, der pendler over kommunegrænserne. Lad os nu få den handlekraft i kommunen til at selv at styre," siger Morten Slotved til Ugebladet.

Tæt på bekymringsgrænse Med et incidenstal på 20,2 (tirsdag - red.) er Hørsholm meget tæt på den såkaldte bekymringsgrænse på 20. En grænse man måske skal flytte, vurderer borgmesteren.

"Vi har kapacitet på hospitaler, og vi har vaccineret de sårbare. Nu skal vi have erfaringer ved at genåbne mere af samfundet," understreger Slotved.

Han har naturligvis været i dialog med Christiansborg og er glad for, at der også derfra lægges pres på regeringen fra den konservative formand Søren Pape.

Hørsholms borgmester vil naturligvis lytte på sundhedseksperter og virologer, men han mener også, at de måske er ved at blive bange for deres egen skygge og hellere melder forsigtigere ud - for 'tænk hvis de vejledte forkert'.

"Jeg siger igen: Vi har ikke haft galopperende med smitte efter skoleåbning med de mindste eleverne. Vi er også nødt til at kigge ud på virkeligheden frem for kun at stirre ned i et regneark," fastslår Morten Slotved.

Statsminister Mette Frederiksen har oplyst, at der senere i dag kommer mere nyt om genåbningen af samfundet. Morten Slotved var onsdag morgen i Radio4. Du kan høre indslaget herunder.

