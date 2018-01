Borgmester Morten Slotved (K) afventer spændt de kommende forhandlinger om udligningsordningen. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester frygter slagsmål om millioner

Hørsholm - 15. januar 2018 kl. 05:58 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er kampen om millionerne, kampen mellem kommunerne og populært sagt også kampen mellem Hovedstadsområdet og Jylland.

Det er den udskældte udligningsordning, der er tale om, og i de kommende måneder skal politikerne på Christiansborg finde frem til en ny aftale om den kommunale udligning. Hørsholms borgmester Morten Slotved (K) følger med spænding de landspolitiske diskussioner om udligningsordningen, som i dag betyder, at Hørsholm i år sender over 600 millioner kroner videre til andre kommuner. - Hørsholm betaler allerede alt for meget i udligning. Det er helt urimeligt, at vi skal betale over 600 millioner kroner fra vores kommune til resten af landet. Det er gået over gevind, siger Morten Slotved.

På Christiansborg afventer politikerne i øjeblikket en rapport fra Finansieringsudvalget om udligningsordningen, inden forhandlingerne om den fremtidige kommunale udligning kan gå i gang. Men banen er allerede kridtet op partierne i mellem. Fra Konservatives nordsjællandske folketingsmedlem og politiske ordfører Mette Abildgaard er der opbakning at hente til de nordsjællandske kommuner.

- Som nordsjællandsk folketingsmedlem kæmper jeg for, at vores nordsjællandske kommuner kommer til at betale mindre i udligning. Kommunerne betaler i dag helt urimeligt meget. Men både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet presser massivt på at give de nordsjællandske kommuner en større regning, så det er en meget svær situation, vi står i. Jeg tror, det bedste, vi kan gøre for de nordsjællandske kommuner, er at holde status quo, siger Mette Abildgaard.

Dansk Folkepartis finansordfører René Christensen afviser dog, at partiet har til hensigt at udpege enkelte kommuner, der skal »holde for«.

- Vores indgangsvinkel er ikke at straffe nogen, men i højere grad at arbejde for et mere lige Danmark, siger René Christensen og fortsætter:

- Udligningsordningen er i dag meget kompleks og indeholder også elementer, som tiden er løbet fra. Vi gør det ikke op i fattige og rige, men man har krav på god velfærd uanset hvor i Danmark, man befinder sig, og det vil vi se på, hvordan vi i fællesskab kan lykkes med.

Det har ikke været muligt for Frederiksborg Amts Avis at få en kommentar fra Socialdemokratiets kommunalordfører Magnus Heunicke, men han siger til nichemediet NB-Økonomi, at partiets politiske mål med den kommende aftale om udligningen er: »At de kommuner, som har det vanskeligt med at holde hånd under vores velfærdssamfund - og det er nogle af provinskommunerne - skal have bedre vilkår«.

