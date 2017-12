Borgmester frygter for kommunes troværdighed

- Det er sjældent, at det sker, men jeg er faktisk forarget over, hvordan nogle politikere agerer, selvom de har siddet med ved bordet i flere perioder. I de år, jeg har siddet som borgmester, har vi tre gange behandlet forskellige byggeprojekter på den grund, der tidligere har huset plejecentret Hannebjerg. Grunden har været udbudt tre gange. Først til rækkehuse på samme areal som der planlægges at bygge på nu. Anden gang diskuterede vi parcelhusgrunde på området. Her var jeg selv inhabil, fordi jeg overvejede at købe et af husene, og nu er vi så i gang for tredje gang med et projekt og en investor, siger Morten Slotved.

Morten Slotved synes ikke, at det er ordentligt, at man beder en ejendomsudvikler om at investere et sekscifret beløb til at forme og tilpasse et byggeprojekt for på målstregen at opdage, at politikerne ikke står ved deres del af aftalen.