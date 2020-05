Borgmester Morten Slotved (K) retter skarp kritik mod den nye udligningsreform, som blev fremlagt tirsdag. Den nye aftale kommer til at give Hørsholm en ekstraregning på 59 millioner kroner. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester efter udligning: Vi bliver nødt til at hæve skatten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester efter udligning: Vi bliver nødt til at hæve skatten

Hørsholm - 05. maj 2020 kl. 12:45 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er en kæmpe udfordring. Jeg er ikke i tvivl om, at vi kommer til at hæve skatten i Hørsholm, og vi kommer til at skulle spare mere. Derfor lyder det hult, når Socialdemokratiet og Venstre siger, at der bliver flere penge til mere velfærd i alle kommuner. De stikker blår i øjnene på borgerne.

Sådan lyder beskeden fra Borgmester Morten Slotved (K), efter regeringen, Venstre, Radikale, SF og Alternativet mandag aften blev enige om en reform af den kommunale udligning, som overfører penge mellem landets kommuner. Udligningsreformen blev fremlagt ved et pressemøde tirsdag formiddag, og resultatet vækker bestemt ikke glæde hos byens borgmester. Den nye reform resulterer nemlig i en voldsom ekstraregning for Hørsholm Kommune.

Den nye udligningsreform betyder, at Hørsholm Kommune skal bidrage endnu mere til det kommunale udligningssystem, mens flere kompensationer samtidig frafalder.

Det giver en ekstraregning på op mod 59 millioner kroner til Hørsholm Kommune.

-Det bliver opgjort til 33.6 millioner, men de snyder os også for den kompensation, vi har haft på grund af udlændinges uddannelsesniveau og på ældreområdet. Det er i alt 26 millioner, som vi havde en forventning om ville blive videreført. Den er nu blevet fjernet så ikke nok med, at de tager 33 millioner, så fjernes der også en kompensation på 26 millioner kroner. I alt er det 59 millioner kroner, vi skal finde, lyder det frustreret fra Hørsholms borgmester.

Jager almindelige familier ud af Hørsholm Han forklarer samtidig, at den nye reform kan ende med at betyde, at helt almindelige familier ikke har råd til at bo i Hørsholm.

- Socialdemokratiet og Venstre er ved at jage de almindelige familier ud af Hørsholm. Vi har nogle af landets laveste rådighedsbeløb, fordi vi betaler så meget i ejendomsskatter og boligskatter. Når vi nu bliver tvunget til at hæve skatten, bliver det endnu sværere for en almindelig LO-familie at flytte til Hørsholm. Det er politibetjente, skolelærere og helt almindelige mennesker, der nu får svært ved at bo her, fordi vi skal hæve skatten og sænke serviceniveauet, lyder det fra Morten Slotved, inden han tilføjer:

- Jeg synes virkelig, det er mærkeligt, at Venstre og Socialdemokratiet står på mål for det her.

Forhandlingerne om den nye udligningsreform har stået på i flere måneder, efter at regeringen oprindeligt kom med et udspil i januar.

Også dengang var forhandlingerne præget af stridigheder, og flere borgmestre fra de nordsjællandske kommuner protesterede i medierne.

Målt per indbygger topper blandt andre Hørsholm Kommune i den nye udligningsreform, da kommunen skal af med 1.352 kroner per borger. I alt bliver det til omkring 33.626 millioner kroner ekstra i udligning for Hørsholm Kommune, mens kompensationer for 26 millioner forsvinder.