Vi har en særlig opgave i at passe på vores ældre og sårbare, lyder det fra Hørsholms borgmester, Morten Slotved (K). Foto: Lars Sandager Ramlow

Borgmester: Restriktioner indføres nu med tungt hjerte

Påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed betyder, at der strammes op for besøg på Hørsholms plejecentre og sociale tilbud

Hørsholm Kommune har onsdag, som følge af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, indført midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til kommunens plejecentre og midlertidige pladser samt sociale botilbud. Restriktionerne gælder frem til den 5. oktober 2020. Det skriver Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

Restriktionerne betyder, at besøg på plejecentre og midlertidige pladser i udgangspunktet skal foregå udendørs. Besøg indendørs kan kun ske, hvis der er tale om en kritisk situation, eller hvis den besøgende er beboerens nærmeste pårørende.

Smittestigning Styrelsen for Patientsikkerhed har ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at der den seneste tid er konstatereret forhøjet og udbredt smitte med Covid-19 i en række kommuner i Københavnsområdet, og at kommuner, der har tæt tilknytning til disse kommuner, herunder Hørsholm Kommune, tillige omfattes af ovennævnte besøgsrestriktioner.

- Det er med tungt hjerte, at vi må indføre disse restriktioner, men vi har en særlig opgave i at passe på vores ældre og sårbare. Med et stigende smittetal i byen og i Region Hovedstaden, er det fortsat af yderste vigtighed, at vi alle overholder alle retningslinjer. Vi skal fortsat vaske hænder eller spritte og vi skal holde afstand. Sammen vender vi udviklingen, siger borgmester Morten Slotved (K).

Ikke bredt sig Hørsholm Kommune har ikke smitte på nogle plejecentre i kommunen. Den 10. september blev det konstateret, at én borger var smittet på de midlertidige pladser, ligesom der har været smittede på en skole og på gymnasiet. De Midlertidige Pladser er en midlertidig plejefacilitet for borgere, der f.eks. udskrives fra hospitalet og har brug for yderligere pleje inden vedkommende kan komme hjem til sig selv.

- Dette tilfælde er blevet håndteret og indtil videre viser tests, at smitten ikke har bredt sig på De Midlertidige Pladser, hverken til borgere eller medarbejdere, skriver kommunen.

Der er i dag fokus på at orientere borgere og pårørende på plejecentre mm. om hvordan besøg indtil videre gennemføres. De midlertidige besøgsrestriktioner er gældende med øjeblikkelig virkning og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud, dog senest indtil 5. oktober 2020, hvor bekendtgørelsen ophæves.

Det er muligt at orientere sig om COVID-19-tallet for Hørsholm og landets øvrige kommuner på Statens Serum Institut nye oversigtskort HER