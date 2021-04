Borgmester Morten Slotved slår fast, at Hørsholm Kommune er ude af Dades bymidte-projekt.

Borgmester: Nyt rådhus er ude af projekt

Dades snakker ikke længere med kommunen om rådhus - det bliver for dyrt

Hørsholm - 21. april 2021 kl. 06:59 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

En af tre muligheder for at få et rådhus midt i Hørsholm er ude af ligningen.

Det står nemlig klart, at kommunen ikke kommer til at bo til leje hos Dades, når - eller hvis - ejendomsselskabet får grønt lys til at omkalfatre Hørsholm Midtpunkt til boliger, butikker og caféer for en halv milliard kroner.

"Jeg kan bekræfte, at vi ikke forhandler med Dades om et rådhus," siger borgmester Morten Slotved (K) til Ugebladet. Begrundelsen for, at et rådhus i forbindelse med et muligt Dadesprojekt er ude, er økonomi: Der er nemlig ifølge borgmesteren en husleje i spil, som kommunen hverken kan eller vil betale.

Kan ikke være med Der kan vi ikke være med," lyder det fra Morten Slotved.

Ejendomsselskabet Dades ejer Hørsholm Midtpunkt og har tidligere været ude med planer om en stor udbygning af Midtpunkt-ejendommen, og de planer åbnede også muligheden for et lejet rådhus, som kommunen kunne leje.

Kan ligge to steder Med denne mulighed ude er en bymidteplacering af et rådhus nu reduceret til arealet bag Trommen og den gamle politistation på Hørsholm Allé, som kommunen købte for 29,4 millioner kroner i 2017.

