Se billedserie Borgmester Morten Slotved (K) håber på et bredt budgetforlig i år, og har derfor valgt at ændre budgetprocessen. Arkivfoto Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester: »Jeg går efter et bredt budgetforlig« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester: »Jeg går efter et bredt budgetforlig«

Borgmester Morten Slotved (K) håber på et bredt budgetforlig i år, og har derfor valgt at ændre budgetprocessen. Forhåbningen er, at kommunens mindre partier i højere grad føler sig hørt.

Hørsholm - 14. august 2021 kl. 09:17 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Efter flere år, hvor budgetforligene i Hørsholm Kommune er blevet vedtaget uden Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance, vil borgmester Morten Slotved (K) nu ændre på budgetprocessen, så de mindre partier i højere grad føler sig hørt.

Forhåbningen er, at det for årene 2022 til 2025 kan lykkes at skabe et budgetforlig med bred opbakning. Det fortæller borgmesteren til Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg har altid godt kunne tænke mig, at alle partierne er med i budgetforliget. Det, mener jeg, er grundlæggende fornuftigt. Jeg er villig til at prøve forskellige metoder, så vi kan lave et bredt budgetforlig, og i år vil vi prøve med en anderledes metode, fortæller han og fortsætter:

- Mens jeg har været borgmester i Hørsholm, har vi haft tradition for at have nogle meget lange budgetforhandlinger, så vi har kunne diskutere hver enkelt lille detalje igennem. Vi har ofte siddet seks og syv aftener for at få budgetterne til at hænge sammen, og der er mange, som ikke har følt, at de er blevet hørt, fordi vi sidder rigtig mange sammen i et lokale og forhandler, forklarer borgmesteren, der nu vil starte en dialog med kommunens partier, før de egentlige forhandlinger begynder.

- Den her gang tager jeg en runde med hver enkelt parti til august-konferencen, hvor vi holder møder sammen med økonomichefen for at få stykket sammen, hvad partierne godt kunne tænke sig. Bagefter vil jeg prøve at komme med et oplæg til første møde i budgetforhandlingerne, som kunne lægge op til et muligt budget, hvor vi kunne få et flertal. På den måde behøver vi måske ikke diskutere hver enkelt linje i hele regnearket, siger han.

I basisbudgettet, som er oplægget til budget-forhandlingerne, er der lige nu en uoverensstemmelse mellem udgifter og indtægter i omegnen af 160 millioner kroner. Det er de penge, som skal findes, før budgettet er i balance. Beløbet skyldes mestendels, at Hørsholm over de næste år har massive udgifter på anlægsområdet. Samtidig skal der spares 16 millioner om året, før Hørsholm Kommune lever op til økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Ultimative krav splitter politikere Ved de to foregående budgetforhandlinger har Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance forladt forhandlingsbordet allerede på første dag. Selv mener de, at de er blevet smidt ud, og borgmesteren er efterfølgende blevet kritiseret for at gå til forhandlingerne med ultimative krav.

- Sidste år mødte vi et ultimatum allerede første dag i forhandlingerne, og forrige år skulle vi stemme for PH Park, hvis vi ville være med. Jeg går ind for dialog, og jeg ved godt, at man ikke altid kan få alle sine ønsker opfyldt i en budgetforhandling, men jeg synes heller ikke, at man kan tillade sig ikke at give noget. Det er fint med dialog, men hvis den følges op med et ultimatum, kan det jo være ligegyldigt, lyder det fra Glen Madsen (DF), inden han tilføjer:

-Det er drøn-ærgerligt, at man først begynder på det her et halvt år før valget, for var man gået sådan til tingene tidligere, kunne meget måske have været anderledes.

Kræver vilje til at forhandle Også Ann Lindhardt (V) byder den yderligere dialog velkommen, men hun understreger i lighed med Glen Madsen (DF), at de ultimative krav allerede ved forhandlingernes begyndelse stikker en kæp i hjulet for videre forhandlinger.

- Et dialogmøde er ganske fint, men jeg håber, at starten af budgetprocessen bliver uden ultimative krav. Sidste gang fik vi indledningsvist at vide, at vi ikke var velkomne i resten af forhandlingerne, hvis vi ikke sagde ja til en skattestigning. Vi tager selvfølgelig mod tilbuddet, og det er positivt med mere inddragelse, men der skal også være en vilje til at forhandle, siger hun.

Adspurgt svarer borgmester Morten Slotved (K), at det endnu er for tidligt at svare på, hvorvidt der vil være ultimative krav at finde i borgmesterens oplæg til de kommende forhandlinger.

- For mig at se, er det vigtigste, at man kan stille et budget i balance. Vi skal have budgettet til at hænge sammen, og så må vi se på, hvad der kan lade sig gøre, siger han i den forbindelse.

relaterede artikler

Høj efterspørgsel på håndværkere gør parkeringsplads 800.000 kroner dyrere 04. juni 2021 kl. 09:04

Politikere frygter ekstra-regning efter succesregnskab 28. april 2021 kl. 05:37