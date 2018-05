Borgmester: Hørsholms økonomi presses udefra

Hørsholm Kommunes årsregnskab for 2017, som kommunalbestyrelsen godkendte mandag aften, viser et overskud på 0,8 millioner kroner, mens den gennemsnitlige kassebeholdning i 2017 var på 58,5 millioner kroner. Det samlede overskud på 0,8 millioner kroner er 5,5 millioner kroner bedre end budgetteret, og det skyldes primært lave driftsudgifter.

- Regnskabet viser, at der fortsat er styr på kommunens husholdningsbudget. Ved udvisning af rettidig omhu og med videreførelse af de seneste års stramme økonomiske udgiftsstyring har vi igen overholdt budgettet - endda godt og vel, idet årets resultat viser et lille overskud, sagde borgmesteren.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at vi er presset af udefrakommende faktorer, som vi kun har begrænset eller ingen indflydelse på. Jeg tænker først og fremmest på den øgede kommunale udligning, der har fået ikke bare et ekstra nøk, men en ekstra omgang. Det koster Hørsholms borgere yderligere 27 millioner kroner hvert år, at en aftale om en udligningsreform faldt på gulvet. Et beløb, der for hovedpartens vedkommende er baseret på et spinkelt og tvivlsomt datagrundlag, og som svarer til cirka 70 hjemmehjælpere, sagde borgmesteren.