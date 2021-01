Borgmester: Glædeligt at vi kan komme i gang allerede

- Det er en rigtig glædeligt, at vi kan komme i gang nu. Vaccination af vores ældre og udsatte borgere er en stærk strategi, og det er en af de ting, der skal være med til at få os ud over de udfordringer, som corona har givet. Jeg ser frem til, at vaccinationerne begynder, og jeg er meget glad for, at mange borgere er villige til at få vaccinationen, lyder det fra borgmester Morten Slotved (K).