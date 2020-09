Borgmester Morrten Slotved afviser DF'eren Glen Madsens krav om at fyre direktøren for By og Erhverv.

Borgmester: Direktøren lyver ikke og skal ikke fyres

Han kalder DF'eren Glen Madsens fremgangsmåde for "mærkelig og ikke ordentlig"

Hørsholm - 18. september 2020 kl. 17:31 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Morten Slotved (K) kalder det "mærkeligt og ikke ordentlig", at Dansk Folkepartis Glen Madsen nu går offentlig ud og ønsker direktør for By og Erhverv, Ole Stilling, fyret.

"Jeg er slet ikke i tvivl om, at Ole først fik viden om sagen for 14 dage siden. Han har ikke løjet i nogle af de sager, Glen Madsen, nævner. Gebyrsagen er beklagelig og absolut ikke tilfredstillende. Men den er ikke fyringsgrund," siger borgmesteren.

Poppede op før MPU Han oplyser, at han selv blev orienteret om gebyrsagen onsdag 9. september, hvor formand for Miljø- og planlægningsudvalget (MPU), Jan H. Klit (K), orienterede ham om den.

Klit og Ole Stilling blev selv blev bekendt med kendelsen to dage før, 7. september, da de sammen med medarbejdere fra administrationen forberedte det MPU-møde, der fandt sted torsdag 17. juni. Det var ifølge Ugebladets oplysninger på det forberedende møde 7. september, at en ledende medarbejder bragte gebyrsagen op.

Det var her, direktøren første gang hørte om kendelsen.

Det anser Glen Madsen "for usandsynligt, at sagen ikke gik længere op i systemet og at direktøren ikke har vidst noget før nu." Og "uanset det, så er det en alvorlig sag, og det er hans ansvar," argumenterer DF'eren.

Sagen kort 24. januar siger Byggeklageenheden i en kendelse, at Hørsholm Kommune siden 2015 har opkrævet for meget gebyr i 712 byggesager. Brøden består i, at kommunen har fakturetet pr. påbegyndt halve time efter anbefalinger fra Kommunalteknisk Chefforening fra 2014.

Byggeklageenhedens kendelse siger, at gebyret skal faktureres minut for minut.

Kommunen går straks i gang med at opkræve gebyret efter den ny model og undersøger nu, hvordan pengene kan betales tilbage til de berørte borgere.

Først 16. september går kommunen ud med en pressemeddelelse om, at den blev underkendt i kendelsen, og står til at skulle tilbagebetale ca. tre millioner.

Dagen efter, 17. september, orienteres Miljø- og planlægningsudvalget for første gang om sagen.

Direktør for By og Erhverv, Ole Stilling, kalder det "en fejlvurdering", at politikerne ikke straks blev orienteret om kendelsen.

