Borgmester: Der er stadig vand flere steder

- Teknik og miljøafdelingen har rigtig meget at se til lige nu. Der er vand på Usserød Skole, på Hørsholm Skole, på det gamle rådhus, ved springvandet, i gågaden og flere andre steder. Lige nu skal vi sørge for at forhindre skader de steder, hvor der er kommet vand, lyder det således fra borgmesteren, der samtidig fortæller, at han gerne vil takke Hørsholms borgere for deres opførsel i forbindelse med skybruddet.