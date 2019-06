Et utilfredsstillende regnskab for 2018 har betydet, at Hørsholm Kommune kom ind i 2019 med en meget lav likviditet og økonomi i ubalance. Derfor skal kommunen til august finde besparelser for op mod 60 millioner kroner i de kommende budgetforhandlinger. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Borgmester: Der bliver ingen hellige køer i budgettet

Hørsholm - 27. juni 2019 kl. 10:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forud for de årlige budgetforhandlinger i august har administrationen i Hørsholm Kommune udarbejdet et sparekatalog med forslag til budgetbesparelser svarende til minimum 45 millioner kroner i det kommende budget og 15 millioner kroner på syv særlige fokusområder. Torsdag d. 20. juni blev Økonomiudvalget i Hørsholm præsenteret for en del af spareforslagene, som de først skal tage endeligt stilling til i august.

Borgmester Morten Slotved (K) udtaler i den forbindelse:

- Vi har en særlig svær, men særdeles nødvendig opgave i år. Vi har en brændende platform for at få vores budget til at hænge sammen og skabe balance i vores indtægter og udgifter. Vi er hårdt presset på udefrakommende faktorer, blandt andet bruger vi flere penge på de svageste borgere end tidligere. Vi er især udfordret på medfinansiering af regionale sundhedsydelser og samtidigt betaler vi 600 millioner kroner i udligning. Det betyder, at der er behov for en omprioritering samlet set, lyder det fra borgmesteren.

Alle forslag til besparelser og budgetønsker vil efter Kommunalbestyrelsens budgetkonference, som finder sted fra den 23. til den 24. august, indgå i de politiske budgetforhandlinger vedrørende budgettet for 2020 til 2023. Der tages derfor først politisk stilling til de enkelte budgetforslag efter sommerferien.

- Jeg håber, at alle tager ansvar og kommer med deres input forud for forhandlingerne i august og september, så Hørsholm Kommune fortsat er Danmarks bedste by at bo og leve i, siger Morten Slotved.

Et utilfredsstillende regnskab for 2018 har betydet, at Hørsholm Kommune kom ind i 2019 med en meget lav likviditet og økonomi i ubalance. Hørsholm Kommune har haft øgede udgifter på de vanskeligt styrbare områder, som blandt andet omfatter det specialiserede børne- og voksenområde.

- Vi har heldigvis et sikkerhedsnet for de borgere, som har brug for velfærd, men det koster især på special- og handicapområdet for både børn og voksne samt på udgifterne til førtidspensioner. Disse økonomiske realiteter er så alvorlige, at vi skal handle nu, og med omhu. Derfor er alt i spil i år og der bliver ingen hellige køer, påpeger borgmesteren, der samtidig fortæller, at alle borgere i Hørsholm vil blive berørt af de kommende besparelser.

- Alle vil komme til at mærke, at der bliver sparet i kommunen, for at vi kan løfte vores kerneopgaver, som blandt andet er de specialiserede områder og at passe på kommunens svageste, slutter han.

Hørsholm Kommune har oplevet et øget udgiftspres på det specialiserede børneområde, som også inkluderer specialundervisning, det specialiserede voksenområde og kommunal medfinansiering af regionale sundhedsudgifter. Samtidig har kommunen budgetteret med et salg, som ikke har fundet sted. Retssagen mellem Hørsholm Lille Skole og Hørsholm Kommune har nemlig sat salget af den såkaldte Hannebjerggrund, hvor et rækkehus-projekt skulle indbringe kommunen et to-cifret millionbeløb, i bero.

