Corona kommer stadig til at fylde en del i starten af 2021, og der er lagt i ovnen til en hård valgkamp. Sådan lyder det fra borgmester Morten Slotved (K), der her giver sit bud på, hvad der kommer til at fylde mest i 2021. Arkivfoto

Borgmester: Corona bliver stadig altoverskyggende i 2021

Corona kommer stadig til at fylde en del i starten af 2021, og der er lagt i ovnen til en hård valgkamp. Sådan lyder det fra borgmester Morten Slotved (K), der her giver sit bud på, hvad der kommer til at fylde mest i 2021.

Året er kun lige begyndt, men det er allerede tydeligt, at corona ikke forsvandt med årsskiftet. Vaccinerne er dog begyndt at komme, og 2021 bliver året, hvor man forhåbentlig kan begynde at vende tilbage til normalen. Sådan lyder det fra borgmester Morten Slotved (K), der her kommer med sit bud på, hvad der kommer til at præge 2021.

