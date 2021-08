Ser man på basisbudgettet for årene 2022 til 2025 i Hørsholm Kommune skal der over de næste fire år findes omkring 160 millioner kroner. Det kan dog godt lade sig gøre, lyder det fra borgmesteren. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Borgmester: »Årets budget bliver en udfordring«

Ser man på basisbudgettet for årene 2022 til 2025 i Hørsholm Kommune skal der over de næste fire år findes omkring 160 millioner kroner. Borgmester Morten Slotved (K) kalder den kommende budgetproces en udfordring, men mener ikke, at det bliver en umulig opgave at skabe et budget i balance.

Senere på måneden starter de folkevalgte i Hørsholm den årlige budgetproces. I basisbudgettet, som er oplægget til budget-forhandlingerne, er der lige nu en uoverensstemmelse mellem udgifter og indtægter i omegnen af 160 millioner kroner. Beløbet skyldes mestendels, at Hørsholm over de næste år har massive udgifter på anlægsområdet. Samtidig skal der spares 16 millioner om året, før Hørsholm Kommune lever op til økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Alligevel ser Morten Slotved (K) frem til de kommende forhandlinger, som ifølge borgmesteren bliver udfordrende, men ikke umulige.

- Set over fire år er der i basisbudgettet en manko (underskud. red.) på cirka 160 millioner kroner, men det er med mange anlægsudgifter og et højere forbrug, end hvad der er lovligt. Hvis man arbejder på de faktorer, kan vi godt lave et budget i balance, forklarer Morten Slotved (K) og fortæller samtidig, at de kommende besparelser på driften, som borgmesteren i januar bekendtgjorde ville lyde på omkring 30 millioner kroner om året, er blevet mindre.

- Reelt set skal vi finde besparelser på 16 millioner om året for at komme ned på budgetloftet, som er aftalt mellem KL og regeringen. De penge skal spares på driften. Det skal ses i forhold til et budget på 1. 5 milliarder, så mon ikke det kan lade sig gøre. Det bliver en udfordring, og det er noget, vi skal tage meget seriøst, lyder det fra borgmester Morten Slotved (K).

Vil spare på administration Morten Slotved (K) fortæller, at man vil forsøge at holde hånden over de borgernære serviceområder, når der på driften skal findes 16 millioner kroner om året de næste fire år. Samtidig forudser han, at der skal spares endnu mere, så der er mulighed for at omprioritere midler i budgetforhandlingerne.

- Vores udfordring er, at vi står i et valgår, hvor alle gerne vil give noget til nogen, så vi skal nok spare endnu mere end de 16 millioner kroner, så vi også kan omprioritere. På driften kommer vi til at kigge på de spareforslag, vi har fået fra administrationen. Set fra min stol er det interessant at se på, hvad vi kan effektivisere og optimere inden for administrationen i kommunen. Vi vil gerne friholde de borgernære velfærdsområder som børn, skole og ældre, siger han.

Massive anlægsudgifter Ser man på anlægsudgifterne for de to næste år, 2022 og 2023, har Hørsholm Kommune udgifter for henholdsvis 159 millioner kroner og 115 millioner kroner.

- Vi kommer til at skulle rykke rundt på anlægsudgifter, og vi skal arbejde med dem, men jeg har en forventning om, at vi kommer til at ligge så højt på anlægsudgifter, fordi vi har så store anlægsønsker. Vi vil gerne have en børnehave i Rungsted og vi vil gerne have et nyt klubhus til HUI, hvor arbejdet allerede går i gang i år, men som først påvirker økonomien næste år. Vi kommer også til at se på havnen, og jeg har en forventning om, at vi alle sammen er positive overfor at udvikle den. Det betyder, at anlægsinvesteringerne over de næste år bliver meget store, fortæller Morten Slotved (K) i den forbindelse.

Borgmesteren mener dog ikke, at udgifterne er så høje, at man bliver nødt til at sløjfe større, kommende projekter.

- Hvis vi ser på økonomiudvalget, har vi op mod 80 millioner kroner i ikke disponerede puljer på anlæg, og dem kan vi sløjfe. Så begynder der allerede at være balance i det igen. Vi har nogle muligheder i forhold til budgettet, uden at vi skal nedlægge vores store og spændende projekter, siger han og fortsætter:

- Nogle tunge anlægsposter bliver overtagelsen af vejbelysning og det skal vi have mere indsigt i. Der ligger et engangsbeløb på ti millioner til indkøb af vejbelysning, og der ligger en udgift på 12 millioner kroner til at opgradere vejbelysning, og det er nogle områder, vi kan kigge på. Der er i det hele taget nogle store lunser på anlægssiden, som vi kan kigge på. Vi skal gennemskue, hvad vi vil gøre og hvornår, siger han om den kommende budgetforhandling.

Højere selskabsskat På indtægtssiden modtager Hørsholm Kommune i 2022 en væsentlig højere selskabsskat, end der er budgetteret med. Nærmere bestemt har man tidligere budgetteret med, at Hørsholm Kommune ville modtage omkring 30 millioner kroner i selskabsskat i 2022, mens det aktuelle tal lyder på 92 millioner kroner. Af beløbet skal der betales udligning, så netto ender det med at give en yderligere indtægt på omkring 20 millioner kroner.

- Det har en rigtig positiv effekt på vores likviditet. Det betyder, at vi har en likviditet, som gør det muligt at løfte nogle af de anlægsudgifter, vi har, så de penge falder på et tørt sted. En stor del ryger i udligning, men netto betyder det, at vi får 20 millioner kroner mere ind, end vi har budgetteret med. Det giver et boost, så vi skal være glade for virksomhederne i Hørsholm, bemærker Morten Slotved (K).

Kommunens likviditet ligger i øjeblikket i gennemsnit på 186 millioner kroner. Samtidig har Hørsholm Kommune i 2022 udsigt til at modtage færre penge i indkomstskat, men beløbet ser ikke ud til at blive afgørende i de kommende budgetforhandlinger, da de udjævnes gennem udligningsordningen.

