Borgermøder om Rungsted Havn er tilbage på bordet

Først blev en række borgermøder om Rungsted Havns fremtid aflyst, da havnen blev involveret i en svindelsag, men nu genoptager man møderne.

Hørsholm - 04. februar 2021 kl. 11:22 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Nu fortsætter udviklingsprojektet på Rungsted Havn.

Det oplyser Styregruppen for udviklingen af Rungsted Havn, der den 1. februar besluttede at genoptage udviklingsprocessen og de planlagte borgermøder om havnens fremtid i februar, i en pressemeddelelse.

Borgermøderne blev i starten af januar sat på pause på grund af en sag om økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted Havns drift. Havnebestyrelsen vurderer nu, at man er så langt i afdækningen af svindelen, at det er muligt at genoptage fokus på den kommende udvikling af havnen.

Det står derfor fast, at datoerne for de nye, digitale borgermøder er:

Tilmeld dig nu De tre borgermøder har samme program og handler om, hvordan man kan udvikle Rungsted Havn, så den også i fremtiden er et godt samlingssted for alle, der gerne vil nyde livet på, ved og i vandet. Alle med interesse i udviklingen af Rungsted Havn kan læse mere om møderne og tilmelde sig via kommunens hjemmeside. De borgere, som havde tilmeldt sig de oprindeligt planlagte møder i januar, har fået direkte besked om de nye datoer.

Borgermøderne om udviklingen af havnen blev udskudt, da der blev konstateret økonomiske uregelmæssigheder i havnens økonomi den 30. december 2020. Kort efter blev en ekstern revisionsundersøgelse igangsat ligesom sagen blev meldt til politiet den 5. januar 2021. Undersøgelsen bekræfter bestyrelsen i, at det er en alvorlig sag, og at der var grund til at politianmelde den.

Meget er nu afdækket Havnebestyrelsen vurderer, at man nu er så langt i afdækningen, at det er muligt også at fokusere på den kommende udvikling af havnen.

- Vi har fået det ønskede specifikke indblik i, hvad der er sket og hvordan det er sket, og vi er nu så langt i afdækningen af de økonomiske uregelmæssigheder, at vi i styregruppen føler det er forsvarligt at genoptage borgermøderne, siger Jørgen Thorsell, der er formand for udviklingsprojektet og for Rungsted Havns bestyrelse.

Sagen om de økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted Havn er ikke affødt af udviklingsprojektet eller relateret til det, men da Rungsted Havn skal skyde penge i udviklingen af havnen, er det naturligt, at Rungsted Havns bestyrelse har insisteret på at have det nødvendige overblik over havnens økonomiske situation inden de næste skridt kunne tages.

- Udviklingen af Rungsted Havn er et vigtigt projekt for hele Hørsholm idet havnen årligt tiltrækker 1,5 mio. besøgende fra ind- og udland. Der et enormt potentiale i at gøre området endnu mere attraktivt, så jeg ser frem til at indlede dialogen med borgerne på de kommende borgermøder, lyder det afslutningsvist fra Jørgen Thorsell.

Læs mere om udviklingsprojektet på Rungsted Havns hjemmesiden og på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

