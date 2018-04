Borgerliste er nedlagt

Her står der, at der fra bestyrelsens side har været udfoldet store bestræbelser igennem de sidste par år for at tilvejebringe det nødvendige generationsskifte, der skulle gøre det muligt at fortsætte arbejdet i Borgerlisten. Bestyrelsen har dog måttet indse, at det ikke kunne lykkes.

Formanden Lone Heyde udtaler:

- Det er selvfølgelig med vemod, at vi nu har vedtaget at ned-lægge Borgerlisten. Men det har været vigtigt for bestyrelsen og altså også for generalforsamlingen, at hvis Borgerlisten fortsat skulle være en del af det politiske liv i Hørsholm, skulle det være for fuld kraft. Og vi må se i øjnene, at det ikke er muligt for os. Vi er stolte af og tilfredse med vores indsats for at skabe en bedre by igennem snart 44 år.