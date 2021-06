Alle de borgerlige partier i Hørsholm på nær ét er gået sammen i et valgforbund. Konservative er således det eneste borgerlige parti, der ikke er med i forbundet. På billedet ses Jakob Nybo (LA), Erik Rosenkantz Fuglsang (NB), Glen Madsen (DF), Thorkild Gruelund (Q), Stig Grenov (KD) og Ann Lindhardt (V). Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Borgerlige partier går sammen uden de konservative Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgerlige partier går sammen uden de konservative

Alle de borgerlige partier i Hørsholm på nær ét er gået sammen i et valgforbund. Konservative er således det eneste borgerlige parti, der ikke er med i forbundet.

Hørsholm - 28. juni 2021 kl. 17:53 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Mandag eftermiddag står det klart, at alle de borgerlige partier i Hørsholm undtagen Konservative er gået i valgforbund sammen. Det oplyser Ann Lindhardt (V), der er spidskandidat for Venstre, til Frederiksborg Amts Avis.

Læs også: Derfor siger de nej til Konservative

- Vi har de sidste mange valgperioder haft et flertal med de Konservative bundet op af venstrefløjen, og resten af de blå partier har været holdt uden for indflydelse. Med en historisk skattestigning sidste år, som borgmesteren kompromisløst kørte igennem, ligger det langt fra den blå, borgerlige politik, vi i Venstre ønsker at føre i Hørsholm. Dette valgforbund er derfor til for at sikre, at stemmer på ægte blå partier ikke er med til at sikre det siddende styre, siger Venstres Ann Lindhardt kort før mandagens kommunalbestyrelsesmøde.

Det borgerlige valgforbund består således af Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, SocialKonservative, Kristendemokraterne og Venstre.

- Det glæder Venstre, at vi i dag har fået en aftale på plads, for et ægte blåt valgforbund har længe været en målsætning, da vi gerne vil sikre, at vi undgår stemmespild af blå borgerlige stemmer til kommunalvalget i november. Venstre ønsker ikke, at de ægte blå stemmer risikerer at falde i de forkerte hænder, tilføjer Venstres Ann Lindhardt.

Sagde nej til forbund Tidligere har både Venstre, SocialKonservative, DF og LA afvist at indgå i et valgforbund med Konservative til kommunalvalget den 16. november.

Ifølge ugebladet Hørsholm begrundede Venstres formand Preben Carøe afvisningen med, at Det Konservative Folkeparti i Hørsholm gennem flere perioder har konstitueret sig med Socialdemokratiet og Radikale Venstre i stedet for at samle et borgerligt flertal.

- Eftersom Konservative de seneste tre valperioder ikke har ønsket dette, men derimod har konstitueret sig med venstrefløjen, giver det ikke mening, at de ægte blå stemmer skulle indgå i det foreslåede valgforbund, har venstreformand Preben Carøe således tidligere slået fast.

Et valgforbund er et valgteknisk samarbejde, der indgås mellem politiske partier for at minimere stemmespild og for at maksimere antallet af mandater, der tilfalder partierne i valgforbundet. Hvis et parti eksempelvis får stemmer, men det ikke er nok til at få en kandidat valgt ind, overgår stemmerne til et andet parti i forbundet. På den måde går stemmerne ikke spildt.

relaterede artikler

Blåt valgforbund er fint - bare ikke med Konservative 22. juni 2021 kl. 06:15

Socialdemokrat er klar til borgmesterposten 06. april 2021 kl. 22:15