På bare 48 timer har borgerforslaget om et springvand i Dronningedammen fået de nødvendig 100 stemmer til, at det nu skal behandles i Hørsholm Kommunalbestyrelse på mandag. PR-foto

Borgerforslag om springvand i mål på rekordtid: Nu er det op til politikerne

Bare 48 timer. Mere skulle der ikke til, før der var borgeropbakning nok til, at Hørsholm Bios Støtteforenings forslag om gratis at ville donere et springvand til Dronningedammen skal politisk behandles på mandagens kommunalbestyrelsesmøde. "Det er jo fantastisk," lyder det fra den ene af forslagsstillerne, Erik Wetche. Sammen med Jørgen Holck, formand for den Hørsholm Bio Støtteforening, har de ønsket at give 200.000 kroner - halvdelen af den nu nedlagte støtteforenings formue - til at skabe visuel glæde i Dronningedammen, hvor deres hedengangne biografprojekt skulle have været placeret med udsigt til.

Sent mandag eftermiddag blev det lagt ud på Hørsholm Kommunens forum Borgerlab - under den helt nye ordning om borgerforslag, hvor det kræver 100 stemmer at få forslaget løftet videre til politikerne beslutning i Hørsholm Kommunalbestyrelse. Tirsdag og onsdag bragte Ugebladet nyheden på henholdsvis sn.dk/hoersholm og i den trykte avis og allerede onsdag aften rundede forslaget 105 stemmer. Her til formiddag er det nu oppe på 114.

Dermed bliver springvandet også det allerførste borgerforslag, som når den magiske grænse og bliver forelagt politikerne. Og det glæder naturligvis Erik Wetche, der på mandag vil møde op og foreligge sit forslag for kommunalbestyrelsen. "Jeg havde da nok satset på, at vi - trods den korte frist - skulle nå de 100 stemmer senest på mandag kl. 12, men at det skulle gå hurtigt, havde jeg slet ikke regnet med," siger en tilfreds Erik Wetche.

Springvand har driftudgifter

Selvom der er tale om en reel gave fra støtteforeningen til Hørsholm Kommune - og Erik Wetche selv sidder i bestyrelsen hos Venstre i Hørsholm - bliver det nødvendigvis ikke en politisk walk-over, da kommunen fremover vil hænge på driftsudgifterne til springvandet, strøm og vedligehold.

I et notat vurderer Hørsholm Kommune nemlig, at driften af et springvand bliver overraskende problematisk, fordi leverandøren har oplyst, at springvandet skal tages op og lægges i depot hen over vinteren.

Kommunen skønner derfor, at driften af springvandet årligt vil koste 53.500 kr. samt indkøb af en jolle.

Med indførelse af borgersforslag - hvor der pt. ligger tre forslag til afstemning - har det også et givet løft af bruger på Hørsholm Kommunes forum Borgerlab. For at stemme på et borgerforslag skal man nemlig være registreret som bruger af Borgerlab, og der er i august måned foreløbig kommet 165 nye brugere, oplyser Hørsholm Kommune til Ugebladet.