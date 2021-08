Sådan foreslår Hørsholm Bios Støtteforening, at springvandet i Dronningedammen skal tage sig ud. Det skyder vandet 5,2 meter op i luften og spreder det i en diameter på syv meter. Pressefoto

Borgerforslag med stor gave vedtaget efter få dage: »Det er meget generøst af jer«

En enig kommunalbestyrelse gav deres fulde opbakning til Hørsholm Bios Støtteforening ønske om få vandet til at springe i Dronningedammen

Hørsholm - 31. august 2021 kl. 17:17 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Den nye ordning med borgerforslag i Hørsholm har fået en fantastisk start.

På kun en uge har et forslag om at give 200.000 kroner til Hørsholm Kommune til et springvand i Dronningedammen opnået de magiske 100 borgerstemmer til at få det politisk behandlet - og mandag var der fuldstændig enig i Hørsholm Kommunalbestyrelse til at sige ja til springvands-forslaget og sende det til videre detailbehandling i Miljø- og planlægningsudvalget og med til de kommende budgetforhandlinger.

Med andre ord betyder det, at Dronningedammen får sig et springvand, skænket af Hørsholm Bios Støtteforening.

Glad forslagsstiller Samtidig var der stor ros fra politikerne over forslagsstillerens initiativ og glæde over at få det allerførste borgerforslag på dagsorden.

Hos Erik Wetche, sekretær i Hørsholm Bios Støtteforening, var der også et stort smil.

"Jeg er glad for, at hele kommunalbestyrelsen sendte vores forslag videre med applaus til udvalgsbehandling," siger han til Ugebladet, der i sidste uge bragte historien om borgerforslaget og den pressede tidsfrist, som støtteforeningen havde med at få forslaget lagt op på kommunens forum Borgerlab og få samlet de 100 stemmer inden mandag kl. 12, så det kunne komme med på den politiske dagsorden, inden der nu er lukket ned for behandling af borgerforslag i de næste to måneder op til kommunalvalget. Men der skulle bare 48 timer til, så var de 100 stemmer i hus, hvilket kom bag på Erik Wetche.

"Den opbakning som Dronningdammens Venner og Ugebladet har givet os, er vi meget glade for. Ellers var det ikke gået så stærkt," erkender han.

Politikere sagde tak "Det er flot, at det er gået så hurtigt. Tag for engagementet og entusiasmen," indledte borgmester Morten Slotved.

Flere politikere var enige om, at det var et spændende forslag, som støtteforeningen kom med, og Venstres Ann Lindhardt var på linje med borgmesteren og sagde, at det var fantastisk, at foreningen havde skabt den store opbakning på så kort tid.

DFs Glen Madsen, der i sin tid bragte ideen om borgerforslag op, glædede sig over, at et forslag allerede nu var kommet på banen til kommunalbestyrelsen.

De radikales Henrik Klitgaard bad alle i salen noterer sig, at det her var en enig kommunalbestyrelse, samtidig med at han fandt det meget generøst af Hørsholm Bios Støtteforening at give et springvand til kommunen.

"Jeg ved godt, at I hellere ville have brugt dem på en biograf," sagde Klitgaard.

Halveret driftudgift Det næste politikerne skal drøfte, bliver driften af springvandet, der også kan installeres med lys og særlige dysser til at ilte vandet i søen. Her fremlagde Erik Wetche en pris på årlig vedligehold på 24.000 kroner, hentet fra springvandsleverandøren. Det er under halvdelen af de 53.000 kr., kommunen i et notat selv har vurderet, det vil koste.

Det er Erik Weches håb, at springvandet kan være på plads primo marts 2022.

