Borgere vil tage station tilbage med fakkeloptog

Den seneste tids debat om Kokkedal Station, der har været plaget af uro og hærværk, får nu borgere til at opfordre til et fakkeloptog fredag aften.

- Jeg tror på, at en massiv borgerindsats kan vise, at vi som borgere tager ejerskabet af Kokkedal Station tilbage, skriver han i en pressemeddelelse.

Han håber, at 100-150 borgere vil møde op og gå med i et fakkeloptog.

- Med fakler og forhåbentlig 100-150 fremmødte vil vi vise vores respekt for pendlere og andre borgere og samtidig vores foragt for de uro- og utryghedsskabendes anvendelse af stationen som deres tumleplads, skriver Torben Madsen videre i pressemeddelelsen.

Særligt Konservative i Hørsholm har talt varmt for idéen om, at kommunen skulle hyre et privat vagtværn til at patruljere på stationen. Det har DSB før forsøgt ad to omgange, og stationen er i dag en af de eneste i Danmark, hvor kiosksalget om aftenen foregår gennem en luge, og hvor bænkene i ventesalen er blevet fjernet på grund af risikoen for hærværk.