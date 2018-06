Se billedserie Mange borgere og interessenter deltog torsdag aften, da der var dialogmøde om fremtiden for stationsområdet i Rungsted. Her ses fra venstre formanden for bestyrelsen på Rungsted Skole, Esben Christensen, formanden for Ulvemosehusets bestyrelse, Cecilie Reumert Wagtmann, og Malene Fagerberg, medlem af begge bestyrelser.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Borgere til politikere: Lad vores område være i fred

Hørsholm - 02. juni 2018 kl. 05:19 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den hede sommeraften kunne mærkes i den stopfyldte aula på Rungsted Skole, hvor der torsdag aften var dialogmøde mellem borgere og politikere. Her skulle en lige så brandvarm sag, nemlig udviklingen af stationsområdet i Rungsted, diskuteres. Det var borgerne i området, der selv havde inviteret kommunalbestyrelsen til møde for at blive klogere på, hvad planerne er for området, efter der i efteråret var snak om salg af daginstitutionen Ulvemosehuset og Fritidshuset, ligesom der var skrevet under på en hensigtserklæring indgået mellem Hørsholm Kommune og Momo Development, som var interesserede i området. Nu starter kommunen imidlertid helt forfra, og er i gang med at udvikle en såkaldt »helhedsplan« for området.

- Vi havde nogle projekter i spil, men så kom der en valgkamp, hvor vi lyttede til borgerne og kunne høre, at vi slet ikke havde borgerne med os. Derfor har vi annulleret alle planer, og det eneste, vi har af planer nu, er, at vi ønsker en udviklingsplan, hvor vi i dialog med borgerne skal finde ud af, hvad man kunne forestille sig, der skal ske i det her område. Alt er i spil, slog borgmester Morten Slotved (K) fast, om kommunens intentioner.

Men støvet fra valgkampen, hvor der rejste sig stor modstand mod at sælge Ulvemosehuset og Fritidshuset, har ikke lagt sig endnu. Og netop de to ejendomme fyldte meget i aftenens debat.

Der herskede på mødet ingen tvivl om, at det står højt på borgernes dagsorden at bevare Ulvemosehuset og Fritidshuset.

- Der er ingen tvivl om, at vores vision er at bevare det, der fungerer godt. Det gør Ulvemosehuset, og det er et smukt hus. Vi kan sagtens komme med nogle idéer til eksempelvis at belægge hele vejen fra stationen ned til Ulvemosehuset med brosten og gøre det endnu mere idyllisk. Det, vi ikke er interesserede i, er fortætning, ligesom man har gjort ved det gamle rådhus, som nu er pakket ind i nybyggeri, sagde Malene Fagerberg, der sidder i bestyrelsen i Ulvemosehuset og Rungsted Skole.

Hun blev bakket op af formanden for Rungsted Golfklubs bestyrelse, Morten Eldrup-Jørgensen.

- Jeg tror, I taber værdi på lang sigt, hvis I prioriterer økonomien frem for det æstetiske. Det afgørende spørgsmålet til jer, er: Hvad driver jer og denne her planlægningsproces? Der har været for meget fokus på developere og udvikling. Lov os, at der ikke sidder en forvaltning nede på rådhuset, som lige nu sidder og udarbejder tre variationer af det samme tema, for så havner vi i det samme morads. Nogle gange er det også udvikling at bevare noget og få de rigtige diamanter til at stråle, sagde han.

Men politikerne efterlyste også visioner for, hvad der så kan ske i området, og hvad der er behov for.

- Vi vil gerne i dialog med borgerne om, hvad der skal ske mere end bare, hvad der ikke skal ske. Der er en hel masse kvadratmeter, udover Ulvemosehuset og Fritidshuset, som også er i spil. Vi starter på et blankt blad, og vi skal i denne proces blive inspireret og forstå de lokale forhold. Skal vi finde et område, hvor vi kan lave noget rekreativt? Hvordan får vi løst manglen på parkeringspladser? Vi mangler også omkring 100 daginstitutionspladser, hvilket er rigtig mange i det her område. Hvis vi skulle bevare Fritidshuset, hvad skulle formålet så være, og hvordan skulle vi retfærdiggøre en istandsættelse af huset? Jeg hører jer sige: Udvikling for at bevare. Men vi vil gerne høre, hvad vi så kan udvikle på. Det har vi behov for som politikere, for ellers ender vi igen der, hvor der står en politiker over for en borger, som siger: »Hvad tænker i politikere dog på«, sagde Kristin Arendt (K), formand for Miljø- og Planlægningsudvalget.

