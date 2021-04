Se billedserie Det kom bag på flere borgere, at der tirsdag eftermiddag før genåbningen pludselig sad kunder og fik serveret mad og drikke i den nye Peter Beier-café i Hørsholm Midtpunkt. Men det var ikke en tyvstarter, bedyrer butikschefen. Foto: Privat

Borgere reagerer over fyldt café: Tyvstarter de virkelig genåbningen her?

"Vi har ikke brudt coronarestriktionerne. Det bygger på en stor misforståelse," siger butikschef hos Peter Beier Chokolade i Hørsholm Midtpunkt

Hørsholm - 22. april 2021

Peter Beier Chokolades nye butik og café på centertorvet i Hørsholm Midtpunkt skabte en hel del røre tirsdag, da det meget lignede, at de havde tyvstartet genåbningen. For sent eftermiddag sad der pludselig mennesker i caféen og fik serveret mad og drikke - bare få timer før den reelle genåbning af restauranter, barer og caféer fra i dag onsdag den 21. april. Flere personer undrede sig tydeligvis og gjorde opmærksomhed på det i Hørsholm Rungsted Beboergruppe på Facebook: "Har jeg misset noget. Er det ikke først i morgen cafeer osv må åbne. Jeg har lige gået forbi en helt fyldt café hos Peter Beier i Midtpunkt med spisende gæster," Maja Nielsen i et opslag, der har generet mange kommentarer. "Det hele virkede en smule surrealistisk," skriver en læser til Ugebladets redaktion. En tredje person fandt det så alarmerende, at episoden blev anmeldt til Nordsjællands Politi.

En stor misforståelse "Det er en stor misforståelse," fastslår Gitte Smidt, butikschef hos Peter Beier Chokolade, overfor Ugebladet. Hun afviser alle påstande om tyvstart og brud på coronarestriktionerne fra deres side. "Der var tale om en intern træning af vores personale forud for åbningen i dag (onsdag -red.). Forretningen er jo helt ny (åbnede 17. marts undtagen caféen), og det er mange af medarbejderne også. Vi har ikke haft lejlighed til at træne dem i forhold til servering og præsentation af vores tapas og brunch. Derfor var det aftalt, at ansatte fra Peter Beier i Gurre skulle komme mellem kl. 17 og 19 og agere kunder," oplyser Gitte Smidt videre. Omkring 43 ansatte hos Peter Beier kom løbende over de to timer, hvor personaletræningen foregik i forretningens caféområde, der var afspærret for andre. "Vores personale fortalte kunderne, at det var en træning af personalet, der foregik," oplyser Gitte Smidt.

Overreaktion Alligevel var der en del af mennesker i centret, som undrede sig over seancen uden at vide, hvad der foregik. Peter Beier-butikschefen er da også ærgerlig over, at de i farten glemte at sætte de skilte op, der var lavet til lejligheden. Det kommer bag på hende, at folk er rystet og har reageret over episoden ved at skrive så meget på Facebook og kontakte politiet. "Det er da trist, og jeg synes måske, at det er lidt af en overreaktion. Det er vores måde at træne vores medarbejdere på, og vi kunne ikke vente til efter lukketid, da centret låses helt af, når Irma og SuperBrugsen lukker som de sidste klokken 20," fortæller Gitte Smidt. Omkring kl. 18.15 dukkede en patrulje fra Nordsjællands Politi op hos Peter Beier Chokolade efter anmeldelsen, hvor butikschefen forklarede betjentene om træningskurset for medarbejderne.

Politiet: Legalt arrangement En forklaring som politiet har godtaget. Dermed vifter de ikke med bødeblokken på 10.000 kroner overfor Peter Beier Chokolade for overtrædelse af coronarestriktionerne. "Vi kan bekræfte, at vi har været derude på baggrund af en anmeldelse fra en borger, men at den udsendte patrulje kunne konstatere, at der ikke var tale om brud på covid-19-retningslinjerne, da det var et legalt personalearrangement. Og der bliver ikke foretaget mere i den sag," meddeler kommunikationsmedarbejder hos Nordsjællands Politi, Magnus Snoer, i en mail til Ugebladet.

Kunder gode til at bestille tid I dag onsdag var det så den rigtige genåbning, og Peter Beier-butikschefen i Hørsholm fortæller, at det foreløbig er gået godt. "Det har været en stille og rolig genåbning med det forventede antal kunder. De har alle været rigtig gode til at vise coronapas og bestille tid en ½ time før. Flere er kommet forbi og har bestilt bord, for derefter at gå en tur rundt i centret," siger Gitte Smidt på caféens allerførste åbningsdag.

Peter Beier Chokolade er flyttet ind i på centertorvet i Hørsholm Midtpunkt, hvor de åbnede 17. marts for salg af is og chokolade. Først onsdag den 21. april kunne de åbne caféen og tilbyde kunderne at sidde ned, hvis de kunne vise coronapas og bestille tid en ½ time før. Foto: Morten Timm