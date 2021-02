Se billedserie Mange af Hørsholms mindre veje er i disse dage spejlglatte. En del af dem er ikke ryddet for sne og ingen af er blevet saltet. Her er det Duevej fotograferet i den årets første frostuge tidligere i januar. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Borgere klager over glatte veje: Hvor bliver saltvognene af?

Flere år med besparelser på glatførebekæmpelsen i Hørsholm slår hårdt igennem lige nu. Udvalgsformand Jan Klit (K) erkender, at der nok er skåret for dybt og er villig til at revurdere

Hørsholm - 04. februar 2021 kl. 18:15 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Sne og hårde frostgrader har i den sidste uge gjort en stor del af Hørsholms villaveje spejlglatte og forvandlet dem til rene glidebaner med fare for ulykker.

Situationen har overrasket mange lokale borgere og har fået en del af dem til at kontakte Hørsholm Kommune og klage over snerydningen og ikke mindst den manglende saltning.

For den glatførebekæmpelse og det vinterberedskab, som opleves i Hørsholm, er bundet op på et serviceniveau og en økonomisk ramme, som er politisk besluttet - men som et politisk flertal også af flere omgange har skåret ned og forringet. Senest i det aktuelle 2021-budget.

Kunde i to uheld En af de borgere, som det nuværende serviceniveau er kommet bag på, er Anette Brammer. Hun bor i Rungsted og arbejder hos Bendix Biler på Kærvej i Hørsholm.

Netop på den del af Kærvej er der slet ikke blevet saltet, og særligt hvor vejen slår et sving ved skoven og der er en lille stigning, vejbanen hylende glat.

"Vi har haft en kunde, der har fået smadret to biler på grund af det glatte føre på Kærvej," fortæller Anette Brammer.

Hun har ikke et ønske om at være et brokkehoved og kan godt forstå, hvis der har været behov for at spare, men i tilfældet Kærvej og andre veje undrer hun sig over, at de har vintervejklasse IV, som er veje, der aldrig bliver saltet eller gruset.

"Kærvej er faktisk en trafikeret vej, hvor der er en del kundeaktivitet frem og tilbage til firmaerne. Alene til synshallen kommer der 30 biler dagligt," oplyser Anette Brammer overfor Ugebladet.

Har nok skåret for dybt Formand for Miljø- og planlægningsudvalget Jan Klit (K) er fuldt ud bekendt med den aktuelle vintersituation, hvor folk oplever glatte veje og manglende saltning. Han erkender, at det er nu, man mærker, at det gør ondt at spare.

"Vi har nok også skåret for dybt i serviceniveauet for snerydning og saltning, og jeg er villig til, at vi lige nu og på kort sigt undersøger muligheden for at køre ekstra salt på de steder, der er glatte og farlige - og efterfølgende revurderer om vi i virkeligheden har nedklassificeret for mange af de mindre veje," siger Jan Klit i en kommentar.

Hvorvidt der samlet set skal tilføres flere penge til kommunens vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse vil Jan Klit tage op til august, når der tages fat på budgetforhandlingerne for 2022.

FAKTA Hørsholm Kommunes snerydning og glatførebekæmpelse sker efter en prioritering af vej- og stinettet i tre vintervejklasser, henholdsvis II - III og IV.

VINTERVEJKLASSE II er de overordnede kommuneveje som fordelingsveje, stamveje i større boligområder, adgangsveje til stationer og skolestier. De ryddes for sne og saltes fra kl. 04 til 22.

VINTERVEJKLASSE III er mindre stier, busstoppesteder og fodgængerovergange. De ryddes for sne og saltes kun inden for normal arbejdstid.

VINTERVEJKLASSE IV er øvrige kommuneveje, som først bliver ryddet for sne efter vintervejklasse II og III er klaret - og kun inden for normal arbejdstid. Men altså uden overhovedet at blive saltet eller gruset.







På kommunens hjemmeside Hørsholm Kommunes snerydning og glatførebekæmpelse sker efter en prioritering af vej- og stinettet i tre vintervejklasser, henholdsvis II - III og IV.På kommunens hjemmeside www.horsholm.dk > borger > Veje og grønne områder > Snerydning kan du læse vinter- og renholdelsesregulativet og se kort over de enkelte vejes klassificering. De mange besparelser I det aktuelle 2021-budget er der skåret 500.000 kroner i vinterberedskabet, som nu har et samlet budget på 2.059.700 kroner årligt.

Vi skal dog nogle år længere tilbage for at finde den afgørende årsag til denne vinters glatte veje.

Indtil december 2018 var de kommunale veje opdelt i såkaldte A- og B-veje. Det blev ændret og i stedet opdelt i vintervejklasse II, III og IV (se beskrivelse i faktaboks).

Frem til 2014 blev B-vejene (nu vintervejklasse IV) enten saltet eller gruset, men i en spareøvelse besluttede man politisk at droppe salt- og grusningen i Hørsholm. Det toppede de så i 2019 med at nedklassificere omkring 20 A-veje til laveste vintervejklasse IV.

Det er indtil nu forløbet godt og uden klager. Særligt de sidste to-tre års milde vintre, hvor der næsten ikke har været sne og frost.

Det glæder Hørsholmborger Anette Brammer, at der nu fra politisk side bliver kigget på sagen igen.

"Jeg kan kun sige, at jeg synes, at det er fantastisk, hvis der bliver taget aktion på det her," slutter hun.

Hørsholms borgere er blevet mødt af dette syn på mange af de lokale veje. Foto: Morten Timm

