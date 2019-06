Arkivfoto

Borgere hjælpes bedre på vej i kommunen

Hørsholm - 03. juni 2019 kl. 09:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm Kommune har siden 2017 sat fokus på at forbedre borgerens oplevelse i mødet med kommunen. Et ønske om at mindske kompleksiteten og styrke sammenhængen i indsatserne for en særlig gruppe af borgere ét sted i organisationen, viser sig nu at have en positiv effekt.

I 2017 etablerede Hørsholm Kommune en ny enhed i kommunen kaldet »Tværgående Borgerforløb«, som skulle hjælpe til at styrke samarbejdet med de borgere, som modtager flere ydelser fra kommunen.

En brugerundersøgelse foretaget i foråret 2019 viser blandt andet, at 78 procent af de adspurgte borgere i Tværgående Borgerforløb føler sig involveret, og at 55 procent oplever tilfredshed med sammenhængen i indsatserne. Brugerundersøgelsen viser samtidig, at det særligt er borgere under 40 år, som oplever den mest positive effekt.

- Da vi etablerede Tværgående Borgerforløb, satte vi os i borgerens sted for at blive klogere på, hvordan borgerne oplever samarbejdet med vores kommune. Her stod det klart for os, at det både menneskeligt og ressourcemæssigt giver mening at mindske kompleksiteten for borgerne ved, at vi som kommune tager ansvar for, at borgerne har én indgang til kommunen, og ikke som det var før, hvor borgerne skulle henvende sig til forskellige fagcentre for at få hjælp, siger Klaus Poulsen, der er centerchef for Børn og Voksne.

Økonomisk tyder det også på, at den nye organisering er en succes. Sammenligner man udgifterne til den samme gruppe borgere i 2017 med 2019, er det lykkedes kommunen at spare 1,5 millioner kroner.

Formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Henrik Klitgaard er glad for resultaterne, men han er samtidig bevidst om, at der ligger et stort stykke arbejde forude:

- Vi er naturligvis glade for den positive udvikling, men vi er også bevidste om, at der stadig er et stort potentiale i forhold til at forbedre vores samarbejde med borgerne og internt på tværs af organisationen. Så vi klør på, for vi er helt sikkert på rette vej, lyder det fra viceborgmesteren.

Grundtanken med Tværgående Borgerforløb er at samle borgerens kontakt til kommunen ét sted. Tidligere har det i et vist omfang været op til den enkelte borger at håndtere og koordinere de forskellige indsatser i samarbejde med flere af kommunens ansatte.

Borgere, som er visiteret til Tværgående Borgerforløb, modtager flere ydelser fra forskellige centre i kommunen.