Borgere gik frustrerede hjem fra møde om renseanlæg

Et stort anlagt temamøde skulle torsdag besvare borgeres tekniske spørgsmål om planerne for et muligt fælleskommunalt renseanlæg i Hørsholm, men mødte allerede under mødet kritik.

Hørsholm - 21. august 2021

Kommunen vil egentlig imødekomme borgernes spørgsmål og bekymringer omkring planerne for et muligt fælleskommunalt renseanlæg i et naturområde i Hørsholm, da der afholdes temamøde torsdag, men flere borgere oplever - og kritiserer - at de 23 fagpersoner, som kommunen har indkaldt torsdag aften ikke kan give de fornødne svar, om end de er imødekommende.

- Det var bløde svar, som Allan Reimann, en af de fremmødte borgere, formulerer det efter mødet.

Allan Reimann er medlem af Borgergruppen mod det nye renseanlæg, og han var ikke imponeret over kommunens svar. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Allerede da temamødet starter, er det tydeligt, at planerne har borgernes bevågenhed. Der er mødt så mange op, at man må tage ekstra stole frem, før Ole Stilling, der er direktør for By og Erhverv i Hørsholm Kommune, indleder mødet.

- Jeg håber, at alle problemstillinger vil blive vendt. Det er meget moderne at sige »udfordringer«, når der er noget, som er besværligt, men jeg vil gerne være ærlig og sige, at jeg ser problemstillinger. Det er noget, vi skal have taget favntag med, lyder det indledningsvist fra direktøren, før projektleder Annette Kolte tager ordet.

Hun bliver under sin præsentation afbrudt af en borger, men hun understreger, at man må stille sine spørgsmål til kommunens indkaldte fagpersoner ved de seks tema-stande, som kommunen har valgt at organisere under mødet. Stemningen er allerede indledningsvist anspændt, og flere af de fremmødte borgere ryster på hovedet.

Ingen fælles diskussion Flere af de fremmødte kritiserer, at man ikke kan have en fælles diskussion i plenum, da borgerne oplever, at man fra kommunens side forsøger at lukke ned for deres kritik ved at tale med dem i mindre grupper ved de føromtalte temastande. Ved temastandene føler flere ikke, at de får de fornødne svar, og det efterlader dem frustrerede.

- Jeg havde ondt af de ansatte, der sad i standene. De ville frygtelig gerne fortælle om projektet og var meget positive, men når der kom de lidt mere svære spørgsmål, som »hvem ejer jorden«, så begyndte øjnene at flakke, og de henviste til direktøren (Carsten Nystrup fra Novafos, red.). Når vi spurgte, hvordan og hvor man vil lave spildevandsledningen, så blev blikkene flakkene igen, og de henviste til direktøren. Det styrker min fornemmelse af, at der er brug for mere redelighed og åbenhed, fortæller Allan Reimann, der er medlem af »Borgergruppen mod det nye renseanlæg«. Han understreger, at han udtaler sig som borger og ikke på gruppens vegne.

Plenum er upraktisk Fra borgmester Morten Slotved (K) lyder det, at en plenum-diskussion ikke er hensigtsmæssig, da der er indkaldt 23 eksperter og desuden er mødt en stor gruppe borgere op.

- Der var flere, som gerne ville have haft en plenum-diskussion, men jeg ved ikke, hvordan man skulle gøre det rent praktisk. Skulle vi have sat mere end tyve mennesker op til at svare i plenum, eller hvordan skulle det foregå? Vi ville have fagekspertisen frem, og det lykkedes ved standene, siger han og fortsætter:

- Der er nogle, som er sure og negative over projektet, og de ville gerne have haft et sted, hvor de kunne være det. Det kan jeg godt acceptere, for det er også vigtigt at få afløb, men vi har allerede holdt et borgermøde tidligere, hvor man kunne stille spørgsmål i plenum. Både til et kommunalbestyrelsesmøde og til et borgermøde har folk været skuffede over, at der ikke var nok fagekspertise, og det kom vi så med nu, siger borgmesteren, der overordnet mener, at mødet var vellykket. Han fortæller dog, at visse spørgsmål ikke kan besvares på nuværende tidspunkt, men at det ikke er mindre vigtigt at stille dem af den grund.

De trafikale udfordringer i området ved Agiltevej blev blandt andet diskuteret med borgmesteren til torsdagens møde. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

- Nu er spørgsmålene og bekymringerne kommet frem og vi har noget mere at arbejde videre med, siger han efter mødet.

V: Uheldigt møde Fra venstre lyder det, at mødet ikke var vellykket, og her undrer man sig over, at diskussionen foregik ved tema-stande og ikke i fællesskab.

- Det er positivt, at mange borgere mødte op, men trist at se de mange fortvivlede borgere, der havde flere spørgsmål end svar, da de forlod mødet, lyder det fra Ann Lindhardt (V), inden hun fortsætter:

Mange mødte op, da Hørsholm Kommune inviterede til temamøde om fremtidens renseanlæg. Ikke alle var dog lige glade for planerne om et muligt fælleskommunalt renseanlæg i Hørsholm. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

- Hvor var den åbne offentlig dialog i plenum? Det er en meget vigtigt brik til et borgermøde, hvis der ønskes den bedste borgerinddragelse. I Venstre undrer vi os over borgmesterens beslutning om dette format, siger hun.

Ikke Hørsholms ansvar Mens politikerne er uenige om, hvorvidt mødet var vellykket eller ej, forsøger Allan Reimann fra Borgergruppen mod det nye renseanlæg fortsat at få svar på flere specifikke spørgsmål angående planerne for det nye renseanlæg.

Særligt har han undret sig over den ejendomshandel, der tilsyneladende har fundet sted på hjørnet af Agiltevej og Langeltevej, hvor Novafos i april-maj 2021 har indgået aftale om at købe et stykke jord, hvor et renseanlæg muligvis skal opføres.

- Direktøren for Novafos fortalte, at han kunne købe jorden uden bestyrelsens godkendelse, og det bekymrer mig. Bestyrelsen i Novafos har ikke mulighed for at forholde sig til, hvilket aftalesæt der bliver indgået, og jeg vil gerne have, at bestyrelsen - ligesom i alle andre bestyrelser - har mulighed for at sige stop, hvis der er en uhensigtsmæssig balance mellem ejendomsspekulanters interesse og Novafos interesser. Jeg savner redelighed og åbenhed, siger han og understreger, at han faktisk slet ikke kan se, hvorfor et fælleskommunalt renseanlæg i Hørsholm skal rense spildevand for Allerød, Furesø og Rudersdal kommune.

- Jeg synes, den grønne bølge har lært os, at man skal tage hånd om problemerne ved roden. Derfor undrer det mig stadig, at man vil fragte spildevand fra alle de omkringliggende kommuner til Hørsholm Kommune. Særligt fordi det eksisterende renseanlæg i Usserød har rigeligt med kapacitet til at klare situationen. Jeg mener slet ikke, at vi som kommune skal betale prisen for at løse et problem, som egentlig slet ikke vedkommer os, siger han og fortæller, at han også er bekymret over den spildevandsledning, der eventuelt skal føres fra Agiltevej og ud til Øresund.

- Hvorfor skal beboerne i kommunen have den risiko og det besvær, som spildevandsledningen vil medføre, når vi ikke har interesse i det, spørger han.

Flere andre er til mødet bekymrede over de boringer, der skal foregå, hvis man vil føre en ny spildevandsledning gennem kommunen. Også trafikale forhold bliver diskuteret flittigt, særligt i området ved Agiltevej, hvor naboerne har svært ved at se, hvordan tung trafik skal kunne køre frem og tilbage på en lille snoet vej.

Det anerkender borgmesteren i en samtale med flere af naboerne til Agiltevej, mens deres blikke fortæller, at de ikke er tilfredse med at blive anerkendt. De vil have svar.