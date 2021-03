Mandag aften var der online borgermøde, hvor kommunens borgere fik mulighed for at komme med input til udviklingen af Rungsted Havn og strand. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Borgere bød ind med ideer til udvikling af havn og strand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgere bød ind med ideer til udvikling af havn og strand

I går aftes blev der afholdt et ekstra online borgermøde, hvor kommunens borgere kunne byde ind med ideer til udviklingen af Rungsted Havn og strand.

Hørsholm - 09. marts 2021 kl. 05:11 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Efterspørgslen på en plads til de tre online borgermøder om udviklingen af Rungsted Havn og strand, der er blevet afholdt i februar, har været så stor, at Hørsholm Kommune og Rungsted Havn valgte at afholde et ekstra. Det ekstra online borgermøde blev afholdt i går aftes, og knap 50 borgere deltog.

- Det er vigtigt for os at inddrage borgerne, når vi samler gode ideer ind til, hvordan Rungsted Havn og strand skal udvikles, så vi vil meget gerne have input fra borgerne, siger Anders Söderberg, der er havnechef for Rungsted Havn, og han fortæller, at der er kommet rigtig mange gode input fra de online borgermøder, der er blevet afholdt i forbindelse med udviklingen af Rungsted Havn og strand.

Mange gode input - Der er rigtig mange gode input, og det er næsten synd, hvis jeg nævner nogle få, for der er så mange gode. Men der er rigtig mange, som gerne vil have en væsentlig bedre strand. De vil blandt andet gerne have bedre strandfaciliteter, en bedre legeplads, flere badebroer, flere bænke, borde og grillpladser, siger havnechefen, inden han fortsætter:

- Hvis vi skal bygge havnen ud, så skal der nogle skattekroner i til, og derfor er det også vigtigt, at borgerne får indflydelse på, hvordan Rungsted Havn og strand moderniseres, siger han.

Næste skridt Borgermødet mandag aften var det sidste ud af i alt fire online borgermøder, og havnechefen fortæller, at næste skridt er en hvidbog.

- Næste skridt er, at nu skal alle borgerforslag og alt andet materiale, vi har indsamlet, det skal blive til en hvidbog. Hvidbogen skal så gives videre til arkitektfirmaet, og deres opgave er så at få de meget overordnede skitser til at blive mere detaljerede, så man til august kan præsentere et mere detaljeret forslag til moderniseringen af Rungsted Havn og strand, siger Anders Söderberg.

Mødet varede fra 17:00 til 18:30 og blev afholdt af Hørsholm Kommune og Rungsted Havn.