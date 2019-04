Se billedserie Kaos på Strandvejen efter det politiet betegner som et bande-sammenstød. På vejen ses nogle af de synlige spor efter opgøret, hvor biler tørnede sammen, og hvor der blev brugt både knive og pistoler af de implicerede. I baggrunden ses Rungsted Havn. Foto: Allan Andersen Foto: Allan Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Borger efter voldsomt skyderi: - Vi har et problem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borger efter voldsomt skyderi: - Vi har et problem

Hørsholm - 08. april 2019 kl. 04:32 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Komplet kaos herskede på Rungsted Strandvej ud for nummer 213 lørdag aften omkring klokken 18.00. Biler tørnede sammen, der var knivstikkeri og en voldsom skudveksling, der forvandlede det ellers så idylliske kvarter til en krigszone i det, som politiet formoder, er et bandesammenstød. En 20-årig mand fra Nivå blev dræbt af et af skuddene, mens fire andre blev såret. Tilbage står en række beboere i området forfærdede tilbage. Det skriver Frederiksborg Amts Avis mandag.

Læs også: To mænd fængsles efter skuddrab i Rungsted

Avisen har talt med flere beboere og samstemmende lyder det, at vi i Danmark står med et problem. Blandt andet siger en beboer, der har adresse meget tæt på gerningsstedet:

- Vi er nødt til at erkende, at vi har et problem lige her i Rungsted. Det er ikke kun på Nørrebro, at der er bander. Desværre er det blevet almindeligt at lugte hash nede på Rungsted Havn, hvor der også sidder typer med rygmærker. Vi har været vidner til spændinger dernede flere gange. På gymnasiet går der ikke 14 dage fra de unge er startet, til de får at vide, at hvis de skal købe hash eller andet, så er det hos LTF og ikke hos HA - ellers får man problemer. Og nede på skaterbanen er en af de unge kommet hjem og har spurgt: - Jeg er blevet tilbudt Crack... hvad er det? Ligesom flere kammerater er blevet spurgt, om de vil være dealere, lyder det fra beboeren, der ikke ønsker sit navn i avisen, men som er kendt af redaktionen.

Beboeren kalder skudepisoden for fuldstændigt uacceptabel:

- Vi er simpelthen nødt til at erkende problemet. Vi er nødt til at stå sammen - politi, kommuner og borgere. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal føle utryghed, når vi sender vores unge ud i vores ellers trygge andedam. For nogle år siden lavede banderne »holdups«, hvor de standsede unge rundt i området. Da politiet indførte visitationszoner blev der dæmmet op for det. Vi er nødt til at se på, hvilke greb, der skal til. Hvad er lykkedes på Nørrebro? Kan det måske også virke her? Vi står med en udfordring. Den er vi nødt til at erkende, før vi kan handle på den, påpeger beboeren, der kunne lugte krudt fra skyderiet lørdag aften.

- Det er enormt utrygt at sende vores unge ud. Sådan bør det ikke være, lyder det fra beboeren.

Læs politidirektørens svar og meget mere i Frederiksborg Amts Avis mandag...

relaterede artikler

Fem mænd sigtes for drab og drabsforsøg efter skyderi i Rungsted 07. april 2019 kl. 16:34

Efter bandeopgør: Politi intensiverer patruljering 07. april 2019 kl. 15:39

Skydevåben, biler og kniv blev brugt i bandeopgør 07. april 2019 kl. 14:17