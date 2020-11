Bommert skal fjernes: Flertal vil sidde bedre i Trommen

Stolene på tribunen i Stortrommen har siden installeringen i 2017 været kritiseret for dårlig siddekomfort. Derfor vil et politisk flertal med Konservative - her formand for Sport-, fritid- og kulturudvalget Nadja Maria Hageskov - Socialdemokratiet, Radikale, SocialKonservative samt løsgænger Annette Wiencken. Arkivfoto: Peter Mailand

De omstridte stole i Trommen skal udskiftes, har et politisk flertal besluttet. Et katastrofal og politisk bommert, lyder det fra Venstre, der er modstander af projektet

Arbejdet med at finde nye og bedre stole til den store sal i Trommen er skudt i gang efter et byrådsflertal har vedtaget at bruge 6,3 millioner kroner på at udskifte lidt over 300 stole, der siden indvielsen af de fleksible sale i 2017 har været stærkt kritiseret for at have dårlig siddekomfort.

Kritikken i Hørsholm Kommunalbestyrelsen udeblev heller ikke, hvor Venstres Ann Lindhardt førte an og kaldte det en klar politisk bommert.

"I var selv med til at udvælge og prøve stolene dengang. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke lavede reklamation. Nu skal borgerne betale næsten syv millioner for en politisk fejlbeslutning. Det her er en katastrofe," fastslog Ann Lindhardt, der ikke mener, at en biograf er en kommunal kerneopgave og slet ikke for de syv gæster, der i gennemsnit er til hver film.

"Trommen skal gentænkes," tilføjede hun og fik som ventet opbakning af Jakob Nybo fra Liberal Alliance.

Tror ikke på fleksible sale DFs Glen Madsen vil heller ikke være med til at udskifte Trommens stole.

"Årsagen til jeg stemmer nej er, at jeg ikke tror ikke på det med fleksibel sale. Jeg tror ikke på, at vi kommer til at stå med et så meget bedre produkt. Og det er dumt at begå samme fejl igen," udtrykte Glen Madsen.

Sammen med Venstres fire mandater, LA' ene og hans eget stemte de seks imod stole-udskiftningen.

Det var der derimod 13 andre af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer - Konservative, Socialdemokratiet, Radikale, SocialKonservative og løsgænger Annette Wiencken - der ønskede.

"Ja, der er sket en fejl, og der er ikke mere at gøre ved det," lød det fra Svend Erik Christiansen (S).

Gæster skal ikke straffes Radikale Henrik Klitgaard oplyste, at der dengang var omstændigheder i forhold til udbuddet, der gjorde, at man ikke kunne komme udenom de stole.

"Det er ærgerligt, men man kan ikke lade den fejltagelse stå som en skamstøtte. Og skulle vi følge Venstres logik - så er det helt i orden at sidde dårligt i Trommen, hvis det ikke er en biograf. Det er jo ikke kun en biografstol, det her, men en stol til mange andre formål," bedyrede Henrik Klitgaard.

Selv om Annette Wiencken også kalder det en sindssyg ærgerlig bommert og heller ikke har set behovet for en kommunal biograf, så mener hun ikke, at det skal trække mere ud.

"Jeg ser ikke grund til at straffe andre gæster i Trommen, fordi der ikke kommer mange mennesker i biografen," sagde hun.

Ikke en politisk opgave Nadja Maria Hageskov (K), formand for Sport-, fritid- og kulturudvalget, oplyste, at der nu er et velrenoveret firma, der giver et bud på en ny stol. For 175.000 kroner produceres en mockup (testmodel - red.), som der bliver mulighed for at afprøve, inden den endelige bestilling og fremstilling af stolene.

Tidligere har Nadja Maria Hageskov oplyst, at man forventer, at de nye stole i Stortrommen kan være klar til montering i sommerferien 2021.

For at give mere benplads på tribune-delen, fjernes der en stolerække med i alt 23 sæder, så der er 334 stole, der skal skiftes ud.

Udover at stemme i mod bekymrede det Ann Lindhardt (V), at det er politikere, der ikke ved noget om stole, som skal vurdere dem.

"Det er ikke en politisk opgave," sagde hun på byrådsmødet.

Halvdelen af de 6,3 millioner kroner, det koster at skifte stolene, ligger i det nye kommunale budget, mens resten af beløbet finansieres med lån.