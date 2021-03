Hvor mange plejeboliger er der brug for i Hørsholm? Ifølge en dugfrisk prognose ikke nær så manmge som antaget. Det betyder, at politikerne står over for nogle svære valg. Foto: Adobe Stock Foto: Peter Atkins - stock.adobe.com

Bombe under plejehjemsdrømmene: Så få boliger bliver der brug for

To friplejehjem skaber stor overkapacitet på plejeboliger i Hørsholm, hvor der bliver færre +80-årige, som bliver sundere og ældre

Hørsholm - 19. marts 2021 kl. 06:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Hvis politikerne fastholder, at der skal bygges to private (fri)plejehjem i Hørsholm, kan kommunen risikere at stå tilbage med flere problematiske valg: Enten at skulle betale en kæmpe regning for tomme plejeboliger eller at skulle lukke et eller måske to af de eksisterende plejehjem.

En prognose for behovet for plejeboliger frem til 2030 viser nemlig, at det slet ikke er så stort som først antaget.

Thorkild Gruelund (SK), formand for Social- og seniorudvalget og tilhænger af, at der bygges nye private plejehjem, erkender, at prognosen kan ændre spillereglerne både for planlægningen og den igangværende debat, hvor kravet om to friplejehjem er højlydt.

"Jeg vil gerne vente med at sige noget, før vi ved, om vi har gjort i nællerne ved at love to friplejehjem. Jeg er lidt bange for to plejehjem. Jeg har behov for at blive klogere først," siger Gruelund forud for mødet i Social- og seniuorudvalget på mandag.

Her skal udvalget drøfte konsekvenserne af en dugfrisk prognose af behovet for plejehjemspladser. Den forudsiger at behovet er skrumpet betydeligt.

Hvor der i den seneste forudsigelse fra 2018 var beskrevet, at der er brug for mellem 58 og 87 plejeboliger frem til 2030, så siger den nye prognose fra februar i år, at der kun vil være brug for mellem 13 og 33 pladser.

Med udsigten til, at der med et friplejehjem i forbindelse med den ny bydel ved Kokkedal Station samt et andet på hjørnet af Kokkedalsvej og Ved Klædebo kan kommunen se frem til en betydelig overkapacitet af plejeboliger. To friplejehjem vil nemlig betyde mellem 130-140 boliger.

FAKTA Prognosen er udarbejdet af KL Konsulentvirksomhed (KLK) og er dateret 9. februar



Hørsholm Kommune råder aktuelt over 233 kommunale plejeboliger.



Ved almindelig demografisk fremskrivning vil der i 2030 være et behov for 330 boliger.



Justeret for 'sund aldring' vil behovet i et tilfælde være 269 pladser i 2030*.



Justeret for 'sund aldring' vil behovet i et andet tilfælde være 249 pladser i 2030*.



Korrigeret for middellevealder vil behovet i 2030 være 250 pladser.



Med to nye plejehjem med yderligere 130 pladser vil overkapaciteten i 2030 således være på mellem 97 og 117 boliger.



Hørsholm Kommune har beregnet tomgangslejen (kommunens pligt til at betale lejen til boligselskabet, red.) til at udgøre 8.000-10.000 kr. pr. måned pr. tom plejebolig.



*Prognosen beskriver et behov for mellem 16 til 36 boliger. Kommunen har imidlertid indrettet yderligere tre boliger på Louiselund, som reducerer behovet med tre boliger.



Kilde: KLK-prognosen 'Hørsholm Kommune - Plejeboligkapacitet' og Hørsholm Kommune.

Her er årsagerne Der er to hovedårsager til, at den nyeste prognose nedjusterer behovet for plejeboliger.

Den ene er, at der i de kommende år vil værre færre borgere i alderen over 80 år. Det var der allerede tegn på i prognosen fra 2018. Udviklingen er forstærket i den nyeste prognose: i 2030 forventes der at være 2.861 borgere i den alder - 321 færre end forudsagt i rapporten fra 2018. Tendensen viste sig allerede sidste år, hvor der var 49 færre +80-årige end der var forudsagt i prognosen fra 2018.

De bliver sundere En anden væsentlig årsag er 'sund aldring'. Fet er kort fortalt et udtryk for, at ældre borgere i Hørsholm lever sundere end gennemsnittet i landet. 65-årige i Hørsholm har en højere middellevealder end gennemsnittet. Det samme gør sig gældende for 80-årige.

Den sunde aldring viser sig også ved, at antallet af enlige mænd og kvinder er faldet i forhold til de to prognoser. Også det påvirker behovet for plejeboliger.

Den ny prognose kommer på et tidspunkt, hvor ventelisten til plejeboliger i kommunen er blevet kortere. Og den generelle venteliste er nu er kortere end den specifikke.

Skrumpet venteliste De to ventelister adskiller sig ved, at borgerne på den generelle venteliste skal have stillet en plads til rådighed inden for to måneder, mens borgere på den specifikke venteliste står der, fordi de ønsker at komme ind på det plejehjem, som de selv ønsker.

Ignorerede advarsler Allerede i forbindelse med forberedelserne til de lokalplaner, der skal muliggøre friplejehjem i henholdsvis stationsområdet i Kokkedal og Ved Klædebo advarede kommunens administration politikerne - med afsæt i prognosen fra 2018 - politikerne: To friplejehjem er mere end der er behov for og kan sende kommunen ud i alvorlige økonomiske problemer.

Advarslen blev blandt andet ignoreret i Miljø- og planlægningsudvalget, der i september sidste år fastholdt at gå efter to af slagsen, både ved Kokkedal Station og området Ved Klædebo.

Viceborgmester, radikale Henrik Klitgaard, har været kritisk over for at skulle inddrage erhvervsgrunde til friplejehjem på hjørnet af Kokkedalsvej og Ved Klædebo. Han føler sig med den nye prognose bekræftet i, at der højst skal være ét af slagsen.

"Det er der måske behov for, og den er vi radikale med på," siger Henrik Klitgaard.

