Det er blandt andet sagen om et dobbelthus på denne ejendom på Hulsøvang 20, der har været med til at sætte skub i arbejdet med nye lokalplaner i Rungsted. Lige nu er Lokalplan 176 i høring og møder modstand i dele af Rungsted. Foto: Fred Jacobsen

Bombe på borgermøde: Lokalplanen er ulovlig

Hørsholm - 27. oktober 2020 kl. 09:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

En mindre bombe detonerede under torsdagens virtuelle borgermøde om Lokalplan 176 for dele af Rungsted.

Susan Fürst, jurist og en del af borgergruppen med navnet Rungsted-Aktivisterne erklærede nemlig lokalplanforslaget, der er til høring frem til 6. november, for ulovligt. Hun mener derfor - også af en anden årsag - at planen skal tages af bordet.

At kommunens administration skal have lettet deres arbejde, kan ikke være lokalplanforslagets formål





Susan Fürst, Rungsted-Aktivisterne Et kæmpe problem "Kommunen har et kæmpe problem. De må tage den tilbage," siger Susan Fürst til Ugebladet.

Det springende punkt er den første sætning i lokalplanens § 1, selve formålet. Her står i første sætning, at lokalplanen skal "sikre et ensartet og gennemsigtigt administrationsgrundlag" og som næste sætning, at den skal sikre "områdets åbne og grønne karakter."

"At kommunens administration skal have lettet deres arbejde, kan ikke være lokalplanforslagets formål," fastslår Susanne Fürst.

Det kritisable første punkt er ikke omfattet af Planlovens § 15, stk. 2 - populært benævnt som 'Plankataloget'. Det er 28 punkter, der i en lokalplan kan optages bestemmelser om. Og "at sikre et ensartet og gennemsigtigt administrationsgrundlag" er ikke et af de 28 punkter i kataloget.

Kataloget er udtømmende, og derfor kan der ikke laves lokalplaner med andre formål end dem, der er listet op her.

Susan Fürst mente derfor på borgermødet - og efterfølgende over for Ugebladet - at den pågældende lokalplan slet ikke kan gennemføres.

Rikke Krogsgaard Jakobsen, teamleder i Center for By og Miljø, medgav på borgermødet, at formuleringen vil blive taget ud. Teamlederen afviste heller ikke muligheden for en fornyet høring.

FAKTA

Rungsted-Aktivisterne er en gruppe på 13 borgere i Rungsted, der er imod Lokalplan 176, som den foreligger i udkast. De ønsker:

Fastholdelse af servitutterne med minimumsgrundstørrelser på hhv. 1182 og 1576 m², og fastholdelse af den private påtaleret, som er knyttet til servitutterne

Forbud mod bebyggelse af nye boliger på nye 'kreative' grunde, der sammensættes (ved arealoverførsler) af smådele fra eksisterende grunde

En lav bebyggelsesprocent (gennemsnitsbebyggelsen i dag er på ca. 18,43 %)

Huse i max. 1½ etage, som passer ind i området og minimerer skyggepåvirkning af naboejendomme samt direkte indsyn i de omkringliggende ejendomme

Forbud mod dobbelthuse på grunde under 2000 m²

Bevaring af det grønne vejbillede, sikring af karakteristiske træer og grønne arealer

Hensyntagen til bæredygtighed, biodiversitet, klima og miljø

En udvikling af Rungsted med respekt for dets grundlæggende herlighedsværdier og de oprindelige og visionære intentioner for området

Lokalplan 176 skal træde i stedet for det eksisterende plangrundlag (byplan 6) og omfatter området nord for Rungstedvej langs kysten til Strandbjerg og op til Hulsøvang Rungsted-Aktivisterne er en gruppe på 13 borgere i Rungsted, der er imod Lokalplan 176, som den foreligger i udkast. De ønsker: Fangede den ikke Direktør for By og Erhverv, Ole Stilling, er helt enig i, at det at "sikre et ensartet og gennemsigtigt administrationsgrundlag" ikke er en del af Plankataloget, og at det derfor ikke kan stå som et formål for Lokalplan 176.

"Det har vi overset. Formuleringen er relevant nok, men den skal flyttes til planens redegørelsesdel. Et udkast bliver dog ikke ulovligt af at en formulering er placeret forkert, "siger direktøren.

Er det ikke lidt af en brøler, at sådan en formulering når frem til et borgermøde? Hvordan kan det ske?

"Vi fangede den ikke, og det er irriterende. Det sker ofte, at der bliver opdaget noget, som kunne stå på en anden måde i en lokalplan på grund af borgerinput i høringsfasen, og at der kommer nye elementer ind, som vi bliver opmærksomme på den vej rundt. Og ønsker man politisk, at der en udvidet høringsfase til på grund af dette, så kan vi gøre det," lyder det fra direktøren for By og Erhverv.

Intet tilbage Formålsparagraffens første punkt er ikke Susan Fürsts eneste kritikpunkt. Hun mener, at når man fjerner den, så er der slet ikke noget tilbage at lave lokalplan for.

"Så står der tilbage, at den skal sikre områdets åbne og grønne karakter. Jeg kan ikke se, hvilke servitutter og bestemmelser, der er i den gamle Byplan 6 står i vejen for dette formål. Så jeg kan virkelig ikke se, hvad der så skal laves en lokalplan for," lyder det fra Susan Fürst.

Uhensigtsmæssigt Arne Post, arkitekt, indehaver af AP Byplanrådgivning og en af landets fremmeste eksperter i byplanlægning, bekræfter over for Ugebladet, at kun formålets anden sætning, "at sikre områdets grønne og åbne karakter", giver mening. Den første formulering i lokalplanudkastet er ifølge Arne Post "uhensigtsmæssig" og uden betydning.

