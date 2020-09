Se billedserie At rive et ældre hus ned, for i stedet at bygge nyt. Det er en tendens, der vinder mere og mere frem på boligmarkedet - også i Hørsholm og Rungsted. Pressefoto

Boligtrend: Store fordele i at rive ned og bygge nyt

Home, HHM og Danske Bank i Hørsholm inviterer borgere til byggeaften om nybyggeri

Hørsholm - 19. september 2020 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At købe et hus for med det samme at rive det ned og bygge et nyt. "Det kan man da ikke", tænker mange umiddelbart.

Men faktisk er det en tendens, som aktørerne på boligmarkedet er enige om, vinder mere og mere frem. Derfor går tre brancher - HHM, home og Danske Bank i Hørsholm - nu sammen om et lokalt arrangement i Hørsholm, hvor interesserede borgere kan få mere viden om emnet under overskriften "Riv ned og byg nyt".

På onsdag den 23. september kl. 17-19.30 inviterer de på en fælles byggeaften, som finder stedet i Hørsholm Midtpunkt, 1. sal i den tidligere Café Engelhart. Tilmeld dig HER

"Her kan man høre mere om, hvordan man kan realisere drømmen om at bo i et nybygget hus, selvom der ikke er ledige byggegrunde," oplyser Michael Lindegaard, filialdirektør i Danske Bank Hørsholm, og Andreas Rosenkilde Løgstrup, indehaver af home i Hørsholm-Rungsted, i en pressemeddelelse.

Spar på vedligehold og energi En af årsagerne til nybygger-trenden er, at der er mange penge at spare hver måned, fordi både vedligehold og energiforbrug er markant lavere i et nybygget hus. Noget man ikke kan renovere sig til

Samtidig vil mange gerne have den centrale beliggenhed, hvor de ældre huse ligger - og derfor bliver det aktuelt for flere og flere.

"Vi vil gerne gøre flere opmærksomme på denne mulighed. Det er en unik måde at få planløsning og beliggenhed til at gå op i en højere enhed," siger de videre.

Potentiale i Hørsholm Ifølge Andreas Rosenkilde Løgstrup fra home er potentialet netop til stede i Hørsholm og de omkringliggende byer, fordi priserne er på et niveau, hvor det nybyggede hus prismæssigt ligger på det, man ender med at give for det samlede projekt.

Også Pernille Clausen, byggerådgiver hos HHM, ser frem til samarbejdet med home og Danske Bank i Hørsholm.



"Vores erfaring gennem mange år er, at der er stor efterspørgsel efter nye huse. Det giver mulighed for at få det ligesom man gerne vil - uden at skulle gå på kompromis. Og da der ikke er mange tilgængelige grunde centralt i Hørsholm og omegn, giver det mening at tænke i den nye trend," siger hun i pressemeddelelsen.

Økonomi overrasker Endelig vil økonomien overrasker mange.

"Det løbende forbrug i et nyt hus er væsentligt billigere end i et brugt. Hvor mange penge du faktisk kan spare på energi og vedligehold i et nybygget hus er en øjenåbner for mange", siger Michael Lindegaard fra Danske Bank.

For mere information og tilmelding HER



