Se billedserie De 22 nye lejeboliger på Møllevænget i Hørsholm, opført af boligselskabet DOMEA og hvor Hørsholm Kommune har den fulde anvisningsret til i de første tre år. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Boligselskab løb tør for penge: Fejl og mangler bliver udbedret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Boligselskab løb tør for penge: Fejl og mangler bliver udbedret

"Vi vidste godt, at det blev svært at få pengene til at kunne slå til, og der skulle spares på noget," siger DOMEA-projektchef om de nye almene boliger på Møllevænget

Hørsholm - 11. november 2020 kl. 07:18 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Det er ren og skær af økonomiske årsager, at de 22 nye lejeboliger indvendigt står med rå betonvægge.

Læs også: Beboere i chok over nye almene boliger

Det oplyser Peter Stagaard, projektchef hos DOMEA, efter Ugebladet har forelagt dem kritikken om ufærdige boliger. Derfor er der hugget en hæl og klippet en tå i byggeriet, vedgår han, men afviser påstanden om, at det er et halvfærdigt byggeri.

"Vi har måtte spare meget på budgettet, fordi vi er underlagt en økonomisk ramme. Med i billedet hører også, at grunden (som DOMEA har købt af Hørsholm Kommune) har været ret dyr, men vi vidste godt, at det kunne være svært at få pengene til at slå til - og så er der noget, vi ikke har kunne gøre indvendigt," fastslår Peter Stagaard.

Fejl og mangler Han skynder sig dog at sige, at man slet ikke er færdige med fejl og mangel-listen, som der altid er ved et nybyggeri.

"Vi er jo ikke 100 procent færdige, og man kommer ikke uden om, at der er mangler. Vores aftale med entrreprenøren er, at de over de næste tre uger skal rundt og udbedre de påtalte fejl. Det gælder blandt andet de grove kanter og de steder, hvor man fejlagtigt har anvendt en hvid spartelmasse på de grå betonvægge," siger DOMEA-projektchefen videre.

Det er grovkantede hjørner som dette, at DOMEA oplyser skal pudses op. Foto: Privat

Fremgår af beboerfolder Peter Stagaard vedgår, at der har været tale om et new yorker-look, og han understreger, at alle betonvægge er støvbundet-behandlet. Altså påført en primer, der som en hinde sikrer, at der ikke kommer betonstøv fra væggene.

Projektchefen mener ikke, at boligernes indretning og standard kan komme bag på hverken lejere og Hørsholm Kommune.

"Vi har lavet en beboerfolder, hvor de blandt andet fremgår, at der er rå betonvægge. Den er sendt til kommunen, så de kan give den videre til kommende lejere. Netop for at der en forventningsafstemning til den bolig, man får anvist," forklarer Peter Stagaard fra DOMEA.

Pheodora Brown, der er stået frem og har kritiseret boligerne, afviser, at hun har fået udleveret nogen beboerfolder.

"Det eneste jeg vidste og fik oplyst var adressen, antal kvadratmeter og huslejen. Jeg tror da, at det ville have hjulpet, hvis man vidste det i forvejen og havde forberedt sig," siger Pheodora Brown.

Folder ikke uddelt Fra Hørsholm Kommune erkender Peter Juul Andersen, centerchef for Job, Borger og Erhverv, at man har modtaget beboerfolderen, men ikke udleveret til beboerne.

"Vi har ikke haft fast procedure for at udlevere materiale, for boligerne kan i reglen ses på nettet. Og i vores arbejdsgang med borgere på akutlisten, så har væggenes beskaffenhed mindre betydning. Men i den nye afdeling, hvor vi anviser alle lejemål, vil vi overveje, om det er en god idé at uddele materialet, når det er blevet ajourført," siger Peter Juul Andersen til Ugebladet.

Høje omkostninger At der nu udbedres fejl og mangler, som hun har påtalt som ufærdige, ville dog ikke have fået hende til at beholde boligen, da omkostningerne fortsat er for høje til at lejligheden er beboelig, som hun ønsker det.

Oveni kommer forholdene omkring tøjvask, som endnu ikke er installeret, men også efter hendes opfattelse er meget underdimensionerede med kun én vaskemaskine og én tørretumbler til 22 boliger med i alt 36 beboere.

relaterede artikler

Store indflytningsdag: Lejere klar til 22 nye almene boliger 30. oktober 2020 kl. 16:22

Møllehusgrund lander på 22 almene boliger 17. oktober 2017 kl. 11:15

Møllehusgrund-projektet smuldrer 06. oktober 2017 kl. 07:00