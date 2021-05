Der er langt færre boliger på markedet i Hørsholm. De, der er, er til gengæld blevet meget dyrere. Foto: Adobestock.com

Send til din ven. X Artiklen: Boligmarkedet bobler: Så meget er priserne steget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Boligmarkedet bobler: Så meget er priserne steget

Stigende priser og et lavt udbud af boliger præger hele hovedstadsområdet, viser nye tal fra Boliga. I Hørsholm er priserne skudt mest i vejret

Hørsholm - 09. maj 2021 kl. 10:29 Kontakt redaktionen

Hvis det danske boligmarked var en patient, ville man nok snart overveje at give noget mod feberen. Priserne buldrer i hvert fald derudad samtidig med, at udbuddet af boliger dykker.

Det billede gør sig gældende i hele hovedstadsområdet, viser friske tal fra Boliga.

Hørsholm springer i øjnene ved at være den kommune, hvor den udbudte kvadratmeterpris for villaer og rækkehuse har taget det største hop.

Kvadratmeterpris på villaer/rækkehuse pr. 1. maj 2021



1. Gentofte 67.962,93 kr./m2

2. København 54.337,13 kr./m2

3. Lyngby-Taarbæk 52.017,38 kr./m2

4. Hørsholm 48.969,92 kr./m2

5. Rudersdal 47.306,57 kr./m2

6. Dragør 43.434,62 kr./m2

7. Gladsaxe 43.432,22 kr./m2

8. Hvidovre 40.359,58 kr./m2

9. Tårnby 40.289,32 kr./m2

10. Rødovre 38.305,32 kr./m2

På landsplan: 14.819,00 kr. Kvadratmeterpris på villaer/rækkehuse pr. 1. maj 20211. Gentofte 67.962,93 kr./m22. København 54.337,13 kr./m23. Lyngby-Taarbæk 52.017,38 kr./m24. Hørsholm 48.969,92 kr./m25. Rudersdal 47.306,57 kr./m26. Dragør 43.434,62 kr./m27. Gladsaxe 43.432,22 kr./m28. Hvidovre 40.359,58 kr./m29. Tårnby 40.289,32 kr./m210. Rødovre 38.305,32 kr./m2På landsplan: 14.819,00 kr. 1. maj 2020 var den gennemsnitlige kvadratmeterpris 38.717 kroner. Den er på et år steget til knap 49.000 kroner, et højdespring på 26 procent. Det placerer i øvrigt Hørsholm som landets fjerdedyreste kommune at købe hus i, kun overgået af Gentofte, København og Lyngby-Taarbæk.

Udbud faldet

Den markante stigning kommer i takt med, at antallet af villaer og rækkehuse til salg er mere end halveret på et år fra 188 i maj sidste år til 82 i år. Et fald på 56 procent.

Størst fald i antallet af udbudte villaer/rækkehuse har nabokommunen Rudersdal stået for. For et år siden var der her 89 villaer/rækkehuse udbudt, mens der forleden kun var 34 af slagsen til salg, et fald på 62 procent.

Frederiksberg stadig dyrest

Som nedenstående tabel viser, er Gentofte Kommune suverænt i spidsen for landets dyreste kommuner, når man ser på den aktuelle kvadratmeterpris. De passerer umiddelbart Frederiksberg Kommune, der 1. maj 2020 havde en gennemsnitlig udbudskvadratmeterpris på 65.702,46 kr. Frederiksberg er ikke med i statistikken, fordi der er udbudet under 20 villaer og rækkehuse.

Danmarks ti dyreste kommuner målt på kvadratmeterprisen ligger alle i hovedstadsområdet.

relaterede artikler

Cykelstjernes hustru køber ny stråtækt idyl 09. maj 2021 kl. 06:33